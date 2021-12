MIVILLE-DESCHÊNES, Jacques



À la Résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 1er novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Miville-Deschênes époux de dame Nicole Roy. Il était le fils de feu Marguerite Charest et de feu Ludger Miville-Deschênes. Il demeurait à Saint-Augustin-de- Desmaures.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole Roy, ses enfants: Denis Miville-Deschênes (Marie-Josée Lemelin), Anne Miville-Deschênes (Patrick Paradis), Marc Miville-Deschênes (Sylvie Giguère), Josée Miville-Deschênes (Pierre Labrie); ses petits-enfants: Pierre Miville-Deschênes (Sara Van der Vliet), Charline Miville-Deschênes (Jonathan Laplante), Dominique Miville-Deschênes (Cédrik Dion-Poitras), Nicholas Chenard, Gabrielle Chenard (Tyler Kiefer), Éric Chenard, Laurie Miville-Deschênes, Maxime Miville-Deschênes, Alex Miville-Deschênes, William Labrie (Marie-Christine Gingras), Florence Labrie, Victoria Labrie (Olivier Lamontagne) Rachel Labrie; ses arrière-petits-enfants: Tristan Miville-Deschênes, Clovis et Édouard Miville-Deschênes; ses sœurs et son frère: Monique Miville-Deschênes, Roger Miville-Deschênes, Marguerite (Mimi) Miville-Deschênes (Pierre Morency); sa belle-sœur Renée Gauthier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures, où il a passé les derniers mois, pour les excellents services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.