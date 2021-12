GERMAIN, Thérèse



Au CHSLD de St-Casimir, le 8 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Germain, fille de feu monsieur Eugène Germain et de feu madame Marie-Ange Jobin. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madame Germain laisse dans le deuil, ses frères et soeurs: feu Clémence Germain (feu Roger Paquet), feu Rock Bussières (Aline Gilbert), Jeannette Bussières (Lionel Roy), feu Lionel Bussières (Marielle Vallée), feu Laurent Bussières (feu Marielle Julien), Agnès Bussières (feu Robert Doré), feu Claude Bussières et feu Paul-Henri Bussières; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Casimir pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 10h30 à 12h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca/. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.