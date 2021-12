LAHAIE, Marcel



Après une brève maladie, mais une vie longue et pleine, est décédé paisiblement Marcel Lahaie, fils de feu Ovila Lahaie et de feu Rose-Aimée Levert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse de longue date, Huguette Mantha; ses fils: Michel (Lucie Brisson), Marc (Monique Parent), Richard (Saliha Oukali) et Yves (France Brassard), ainsi que sa fille Christiane (Georges Desmeules). Il laisse également derrière lui ses petits-enfants: Sébastien (Eleni Drinea) et Naomi (Kyle Cleary), Louis-Charles et Marc-Étienne, Alexane et Jade. Marcel avait aussi des arrière-petits-enfants: Viki, Mia-Rose et Jet, des neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis fidèles qu'il aimait beaucoup et qui se reconnaîtront ici. La famille remercie du fond du cœur le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les excellents soins prodigués à notre cher Marcel. Des dons à leur fondation seraient appréciés: Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5.