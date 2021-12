DENIS, Jacques



C'est entouré de l'amour des siens que monsieur Jacques Denis est décédé le 4 décembre 2021 à Québec. Il était le fils de feu Rose-Anna Lavoie et de feu Aurélien Denis. La famille recevra les condoléancesL'inhumation de ces cendres se fera en toute intimité au cimetière de Notre-Dame-de-l'Annonciation au printemps 2022. Il laisse dans le deuil sa fille Vanessa; ses sœurs : Huguette Denis (Gilles Jobidon), Manon et Sylvie Simard; ses neveux et nièces : Karine, Mélanie, Éric et Steve Jobidon. La famille tient à adresser de sincères remerciements aux Dre Julie Lemay et Dr Sébastien Savard. Également, un merci particulier à l'équipe des soins intensifs et du 7500 de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués aux cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.