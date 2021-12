LAROCHE, Raymond



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Laroche, époux de feu madame Suzanne Têtu, fils de feu monsieur Francis Laroche et de feu dame Naïda Desrochers. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille adoptive: feu Marie-Josée Têtu; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Lucie Beaudet), feu Monique, feu Anita (feu Paul Croteau), feu Rachel, feu Rita, feu Bruno (feu Gisèle Fortin), feu Pauline, feu Roland, feu Marc (feu Suzanne Boisvert), feu Patrick, et feu Rita; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Têtu ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, amis(e)s, personnel et ami(e)s de la résidence Les Jardins Le Flandre. La famille tient à remercier sincèrement le docteur Denis D'Amours, les médecins et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement le département de néphrologie et d'hémodialyse, le personnel du CLSC Limoilou, de la résidence Les Jardins Le Flandre et de la pharmacie Brunet pour leur dévouement, leur bienveillance, leur accompagnement et les bons soins prodigués. Considérant la situation actuelle liée à la pandémie, et selon ses dernières volontés, l'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, en présence de sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Des Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241, poste Courriel: info@diabec.com, Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org et Fondation canadienne du rein 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec Téléphone: 418 683-1449, Courriel: infoquebec@rein.ca, Site web: www.rein.ca/quebec et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Fondation du Chu de Québec, département de néphrologie: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/ Association Diabète Québec: https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Fondation canadienne du rein https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start