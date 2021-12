LACHANCE, Alain



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 28 novembre 2021, à l'âge de 67 ans et 9 mois, est décédé monsieur Alain Lachance, époux de madame France Lafleur, fils de feu madame Pierrette Huot et de feu monsieur Louis-Philippe Lachance. Il demeurait à Notre-Dame-du-Portage et avait le statut d'artisan émérite au Conseil des métiers d'art du Québec pour sa contribution exemplaire à la reconnaissance des métiers d'art de l'architecture et du patrimoine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie (Pierre-Olivier Morency), Bruno (Jessy Côté) et Simon; ses petits-enfants: Daven, Bianca, Louis et Félix; sa soeur Ginette (Roch). Il laisse aussi dans le deuil les membres des familles Lachance et Lafleur, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.