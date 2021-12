LESSARD, Sœur Laurette, CND

( S.S.-Marie-Robert)



Est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 2 décembre 2021, à l'âge de 104 ans et 7 mois dont 78 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Narcisse Lessard et de feu Marie Simard. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Clermont, sa belle-soeur Rose-Hélène Quirion, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à laà partir de 12h30.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Direction Dallaire/Memoria. Suite aux recommandations de la Santé Publique, tous doivent porter un couvre-visage et suivre les consignes en vigueur à la Résidence Bon-Secours. Merci de votre compréhension.