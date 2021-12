OLIVIER, Sylvie



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 7 décembre 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Sylvie Olivier, fille de feu André Olivier et de feu Jeannine Carrier. Elle demeurait à Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil son fils Rock Jr Olivier Montminy (Miyu Matsumoto); ses frères et sœurs : Diane (Gilles Brunelle), feu Bibiane, Clément (William Derooze), Monique (Alain Grouette), Daniel, Claire (Benoît de Varennes) et Ghislaine (Christian Guérard); la marraine et le parrain de son fils : Fernande Duval et Gilles Montminy; ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Nos sincères remerciements à l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral, médecins, infirmier(ères), travailleuse sociale, préposé(e)s et bénévoles, pour vos soins extraordinaires, votre dévouement et compassion qui ont permis à Sylvie de vivre ses dernières semaines de vie dans la dignité et la sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.à compter de 13 h.