PATRY, Yvette



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 20 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yvette Patry, fille de feu madame Marie Poliquin et de feu monsieur Adélard Patry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 17 décembre 2021, de 19h à 22h et le samedi 18 décembre 2021, de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Johanne Loignon) et Céline (feu Richard Rousseau); ses petits-enfants: Nicholas Couillard (Marie-Josée Coté), Véronique Couillard (Patrice Perron) et Maude Rousseau (Vincent Gagnon); ses arrière-petits-fils: Didier et Julien Couillard ainsi que Félix Tremblay Couillard et sa sœur Marguerite. Elle laisse également dans le deuil Raymonde Plante (mère de Nicholas et de Véronique Couillard), Catherine Daigle (Christian Ambele) (fille de Johanne Loignon) ainsi que plusieurs neveux nièces, et ami(e)s. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel du quatrième étage du CHSLD du Fargy à Beauport pour leurs bons soins, leur dévouement et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec au 305 - 1040 avenue Belvédère, Québec, Québec, G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.