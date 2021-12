BÉGIN, Céline



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 décembre 2021, dans la sérénité et entourée de l'amour des siens, est décédée madame Céline Bégin, épouse de monsieur Michel Marois, fille de feu Wilfrid Bégin et de feu Louisette Boisbriand. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, Céline laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Stéphane), Claudine (Patrick), Mireille (Kévin) et Julie; ses petits-enfants: Arianne, Élodie, Maxime, Marie-Pier, Justine, Mathieu et Sophia; ses frères et sœurs: Jean (feu Diane), Thérèse (Jacques), Louise, Clément (Madeleine), feu Lise, feu Édith, Denis, feu Benoit et René; ses beaux-frères et belles sœurs: Serge (feu Marielle), Josée (René), Christiane, Claire (Michel), Sylvie, Paul, Jude (Lucie) et Dominique (Patrice); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement vraiment spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leur gentillesse. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs et vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 9h.