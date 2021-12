AUCLAIR, Soeur Jeanne-D'Arc



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 2 décembre 2021, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée sœur Jeanne d'Arc Auclair (sœur Jeanne-Marie), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu monsieur Octave Auclair et de feu madame Malvina Savard, originaire de l'Ancienne-Lorette. Elle était dans la 64e année de sa profession religieuse.Ouverture du salon mercredi le 15 décembre en soirée de 19h à 21h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, sous la direction de la maison funéraireSœur Jeanne d'Arc laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les associé(e)s de la communauté, son frère Maurice (Claudette Bégin), elle est allée rejoindre ses parents et ses frères qui l'ont précédée: feu Lorenzo (Marie-Claire Drolet) et feu André. Elle laisse aussi dans le deuil sa nièce Julie (Stéphane Clavet), son neveu Bernard (Sandra Ranger), ses nombreux cousins, cousines, et ami(e)s,