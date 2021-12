Acheter son alcool ailleurs qu’à la SAQ

Votre gin préféré est introuvable ? Votre bouteille de bulles adorée est en rupture de stock ? Les pénuries à la SAQ amèneront des milliers de Québécois à se tourner vers des solutions de rechange pour les Fêtes.

Heureusement pour les consommateurs, le monopole d’État s’est fissuré ces dernières années. On peut acheter du bon vin, et des alcools fins, ailleurs qu’à la SAQ. Un réseau de vente alternatif existe, et il sera très sollicité dans les prochains jours en raison des pénuries liées au conflit de travail dans les entrepôts de la société d’État.

À l’agence

L’option demeure méconnue. Il est possible de commander de l’alcool directement auprès des agences de vins et de spiritueux. Plusieurs importateurs enverront votre commande dans les succursales de la SAQ, et certaines offrent également la livraison à domicile, comme l’agence Calibré, ou encore Bacchus76.

Chez le producteur

Acheter ses alcools directement chez un producteur, c’est un périple qui exige souvent plus de temps qu’un simple saut à la SAQ. Mais croyez-moi, l’expérience en vaut le coup.

Chez un vigneron, dans une distillerie ou une cidrerie, on a l’opportunité de dénicher des produits insoupçonnés. On peut découvrir un whisky québécois chez Cirka à Montréal, un vin blanc chez l’Orpailleur à Dunham, ou un délicieux cidre mousseux à la Cidrerie Saint-Nicolas. Nos artisans sont généreux de leur temps, et s’approvisionner directement à la source permet d’en apprendre sur leur histoire et leur passion.

Au dépanneur

Oubliez les souvenirs qu’évoquent les bouteilles de Baby Duck ou de Harfang des neiges. Il y a de plus en plus de commerces spécialisés qui offrent des vins, des bières et du cidre, tous fièrement québécois.

Un des bons exemples, la chaîne Tite Frette, connaît une croissance fulgurante. En quelques mois seulement, 26 succursales ont ouvert leurs portes aux quatre coins du Québec. La « SAQ de la bière » propose aussi des vins et des mélanges à cocktails. À Montréal, vous pourrez visiter la Boîte à vin et la boutique Cheers. À Québec, l’Axe du Malt et l’Accomodation Chalou vous ouvriront grand leurs portes.

À l’épicerie

Depuis 2016, avec l’adoption de la loi 88, les producteurs de boissons alcoolisées artisanales sont autorisés à vendre leurs produits en épicerie. On a également autorisé l’affichage des millésimes et du nom des cépages des vins sur les tablettes des supermarchés.

Certains produits sont cependant beaucoup trop chers par rapport aux bouteilles vendues à la SAQ. Pour acheter du vin, l’option est pratique, mais le rapport qualité-prix est rarement à l’avantage des consommateurs. Pour ce qui est de la bière, l’offre est de plus en plus intéressante et diversifiée.

Direction LCBO

Si l’envie vous prend de traverser la rivière des Outaouais, sachez qu’il est désormais légal de rapporter de l’alcool acheté dans une autre province canadienne.

En 2014, des assouplissements à la Loi sur la Société des alcools du Québec et à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes du Canada sont entrés en vigueur. La LCBO, l’équivalent ontarien de la SAQ, tient à préciser qu’elle ne livre pas ses produits en dehors de ses frontières. Toutefois, les Québécois peuvent faire livrer leur commande dans une succursale sur leur territoire. Les amateurs de whisky ou de mousseux qui se heurtent aux pénuries à la SAQ y verront une option intéressante.

À la SAQ

Enfin, espérons que le conflit de travail à la société d’État se règle rapidement. Entre-temps, des options sont à portée de main, et elles nous permettront de festoyer à l’occasion de nos petits ou de nos moyens partys du temps des Fêtes. À votre santé !