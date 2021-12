MORNEAU, Louisette Bernier



Au Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 26 novembre 2021, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédée dame Louisette Bernier Morneau, épouse de feu monsieur Jean-Léon Morneau, conjointe de feu Jean-Marc Lavoie. Elle était la fille de feu madame Marguerite Lavallée et de feu monsieur Joseph Bernier. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, une cérémonie intime sera célébrée en présence de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Manon Péloquin), Alain (Linda Jean), Denis et sa fille Lucie; son petit-fils Dale (Nita Mantha); son filleul Réjean Morneau; Mr. Guy Morneau (Louisette Bureau), Monique Morneau, Monica Krusky, ainsi que tous les membres des familles Morneau et Lavoie (Sylvie), plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Un remerciement tout spécial au Dr Diane Laliberté, son médecin de famille, ainsi qu'à tout le personnel (préposé(e)s, infirmières, médecins Physios et Ergos) de L'U.R.F.I. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive de l'Hôpital Saint-Sacrement (1050, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1S 4L8).