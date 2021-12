Alcool au volant: une balloune pour Noël

Les policiers ont commencé à tendre des filets aux conducteurs en multipliant les barrages sur les routes du Québec alors que plus de 4500 personnes ont déjà été pincées pour capacités affaiblies avant même le début de la période des Fêtes.

Le temps des Fêtes commence à peine que les policiers ont déjà multiplié les barrages partout dans la province.

Le 26 novembre dernier, les policiers étaient très nombreux sur la route de la Bravoure, près de l’entrée de la base militaire de Valcartier.

Jeudi soir, la SQ, de même que les corps de police de Québec et de Lévis ont érigé deux points de contrôle routier contre l’alcool et la drogue.

Entre 20 h 30 et 23 h, près du pont de Québec, environ 1500 conducteurs ont été contrôlés et 11 d’entre eux ont dû subir un test de dépistage. Aucun conducteur n’a été arrêté.

Du côté de la métropole, hier, en soirée, le corps policier montréalais, avec la Sûreté du Québec (SQ), a érigé son 40e contrôle routier depuis deux semaines, à l’entrée du pont Jacques-Cartier.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Tous ceux qui ont soufflé dans l’éthylomètre ont pu repartir, car leur taux d’alcool ne dépassait pas la limite permise, a pu constater Le Journal.

Les policiers ont stoppé pratiquement toutes les voitures pour demander au conducteur d’où il revenait et s’il avait consommé. « On fait un contrôle pour le temps des Fêtes », ont expliqué certains agents aux automobilistes.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

« Si quelqu’un a les facultés affaiblies et passe par le barrage, c’est certain que ça s’arrête là pour lui. C’est une période où on a beaucoup de soupers, de soirées [arrosées], donc on souhaite envoyer un message clair aux gens qu’on est présents », dit l’agente Nathalie Valois.

Envie de fêter

D’autant plus qu’il n’y a pas eu de partys de bureau ou de réunions de famille l’an dernier à cause de la pandémie, les gens auront certainement envie de célébrer cette année, croit Catherine Bernard, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Malgré les confinements et le couvre-feu en début d’année, pas moins de 4585 conducteurs se sont fait arrêter avec facultés affaiblies entre le 1er janvier et octobre 2021, selon les données du ministère de la Justice.

Chaque année, en moyenne 10 000 Québécois se font arrêter pour cette infraction criminelle. Et décembre est l’un des mois où les policiers passent le plus de menottes à des conducteurs ivres, informe Nathalie Valois.

Un dernier verre

Pourtant, la majorité des gens qu’il interceptait alors qu’il était policier à Montréal n’étaient pas des multirécidivistes qui pétaient la balloune deux fois au-dessus de la limite, confie André Durocher, inspecteur du SPVM à la retraite.

« C’était monsieur et madame Tout-le-Monde qui étaient légèrement au-dessus de la limite. C’est ce que je trouve encore plus dommage. Ils auraient juste dû s’arrêter et ne pas prendre le fameux dernier drink avant de partir. C’est pour ça qu’il faut mettre l’emphase là-dessus pendant les Fêtes », insiste-t-il.

Pour les conducteurs qui veulent rentrer en sécurité, l’Opération Nez rouge est de retour pour une 38e campagne après une année d’absence sur les routes. Uber a aussi choisi de collaborer à la cause en égalisant le montant remis en guise de pourboire jusqu’à un maximum de 25 000 $.