GAGNÉ, Martin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 novembre 2021, à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Martin Gagné, fils de feu monsieur Marcel Gagné et de feu dame Madeleine Théberge. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h.L'inhumation des cendres se fera dans le lot familial au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont au printemps 2022. Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Josée (Raynald St-Pierre) et Nathalie (Jean-Pierre Gagnon); sa petite-fille et filleule: Jessika Gagné-St-Pierre (Anthony Turcotte); ses arrière-petites-filles: Madyson et Romy Turcotte; ses frères: Michel (Marie Huot) et Gilles (Diane Gamache); sa nièce Mélanie et son neveu André ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre sa soeur Hélène. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca