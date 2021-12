TÊTU, Joseph



À Saint-Jean-Eudes, Centre d'Hébergement d'Assise, le 28 novembre 2021, à l'âge de 100 ans, est décédé monsieur Joseph Têtu, époux de feu madame Rolande Simard, fils de feu madame Alexina Filteau et de feu monsieur Ludger Têtu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, le vendredi 17 décembre 2021, de 19 h à 21 h et le samedi 18 décembre 2021 de 11h à 13 h auLa mise en crypte se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Jean-Pierre Grenier), Alain (Marie Bérubé), Jean (Johanne Plourde), Louise (Denis Levasseur); ses petits-enfants: Michel et Annie Grenier, Anne-Catherine, Geneviève et Marie-Hélène Têtu, Myriam Têtu, Joseph Camil, Émilie, Étienne et Pierre Levasseur et tous leurs conjoints et conjointes; ses 19 arrière-petits-enfants; son frère Liguori (feu Juliette Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces des familles Simard et Têtu. Merci au personnel du 4e étage du Centre d'Hébergement d'Assise pour son soutien indéfectible. Nous avons particulièrement apprécié l'empressement, la délicatesse, l'empathie et l'amour dont tous ont fait preuve envers lui pendant près de 2 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec: https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/