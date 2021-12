Buzzfit Kirkland: aucun avis aux clients pour le dépistage

Le gym Buzzfit Kirkland n’a toujours pas avisé ses clients que certains d’entre eux sont visés par un appel de la Santé publique de Montréal à effectuer un test de dépistage du variant Omicron.

Vendredi, la Direction régionale de santé publique de Montréal a invité les personnes qui ont fréquenté l’établissement situé au 3240, rue Jean-Yves les 1er, 5 et 6 décembre entre 16h et 18h à subir un test de dépistage.

Or, samedi, plusieurs clients rencontrés par TVA Nouvelles n’avaient pas reçu d’avis de la part du gym.

«Je l’ai appris à cause de mon père, mais lui il l’a appris à cause de la radio, pas à cause de Buzzfit, donc non, pas de courriel, rien comme ça encore», affirme une cliente.

«Non, ils ne m’ont pas mis au courant encore», confirme un second client.

TVA Nouvelles a aussi pu constater qu’aucune affiche n’a été apposée sur la porte ou les vitrines du centre d’entraînement.

De plus, aucune publication invitant les clients à se rendre à un des deux centres de dépistage montréalais en mesure de détecter la présence du variant Omicron n’a été faite sur la page Facebook du Buzzfit Kirkland.

La superviseure du gym a indiqué à TVA Nouvelles qu’elle attend des instructions de la santé publique.

Centre communautaire fermé ce week-end

Le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, aussi visé par un appel au dépistage, a quant à lui décidé de fermer ses portes ce week-end.

«On a repris les communications de la santé publique, puis on les a repartagées sur nos différentes plateformes. On a encouragé les participants au marché de Noël à aller faire les tests de dépistage», rapporte Alain Poirier du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

La Direction de la santé publique de Montréal a invité les personnes qui ont fréquenté l’endroit, situé au 7644, rue Édouard, à LaSalle, le 4 décembre entre 12h et 14h à aller se faire tester dans un des deux centres dédiés Omicron.

- d’après les informations de Catherine Bouchard

