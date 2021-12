THIBAULT, Monique



"Tu as été une épouse, une maman et une mamie exceptionnelle, dévouée et aimante. Merci pour tout ce que tu as fait et continue de veiller sur nous. Nous t'aimons très fort."À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée, entourée des siens, madame Monique Thibault, épouse de feu monsieur Louis Breton, fille de feu Edmond Thibault et de feu Alice Labrie. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Stéphane Thérien) et Martin (Dominique Garon); ses petits-enfants: Léa Thérien (Émile Gagnon) et Simon Thérien, Mélodie Breton et Maya Breton (leur mère Carrianne Bell). Elle était la sœur de feu Simone (feu Léonard Labbé), Jeanne (Jean-Paul Bonneau), feu Jean-Louis, feu Roland (feu Rita Breton), Louisette (Philippe Fontaine), Raymond (Normande Bélanger), Albert (Paule-Andrée Dancause); la belle-sœur de la famille Breton de feu Yvette (feu Raymond Roy), feu Lucien (Thérèse Latulippe), feu Pierre-Aimé (feu Yvette Boivin), feu Marcel (Françoise Morrissette), Pauline (André Goulet), feu Rita (feu Roland Thibault), feu Marie-Paule (Gilles Paradis). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à l'équipe de soins de l'unité des soins intensifs pour leur accompagnement dévoué et réconfortant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 13h.