COVID-19: la ministre des Femmes placée en isolement

La ministre fédérale des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, s’est placée en isolement après avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19, dimanche dernier.

• À lire aussi: COVID-19: 1982 nouveaux cas au Québec

L’attachée de presse de la ministre, Johise Namwira, a confirmé samedi que Mme Ien avait participé au gala Giants of Africa et qu’elle avait ensuite été informée qu’un participant avait été déclaré positif à la COVID-19.

«Elle a immédiatement suivi tous les protocoles appropriés. La ministre a été testée dans l’après-midi du 6 décembre, le soir du 6 décembre, le matin du 7 décembre et le soir du 9 décembre», a indiqué Mme Namwira à l’Agence QMI.

«Tous les tests sont revenus avec un résultat négatif», a précisé la porte-parole.

La ministre continue toutefois de suivre les directives de la Santé publique et restera en isolement jusqu’au 15 décembre.

À VOIR AUSSI: