BÉLANGER, Dr Claude



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 23 novembre 2021, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé Dr Claude Bélanger, époux de feu madame Ghislaine Cadieux, fils de feu madame Germaine Octeau et de feu monsieur Antonin Bélanger. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (France), Marie-Josée (Hélène), Pierre (Claudine), Marie-France (Louis) et Patrice (Catherine); ses petits-enfants: Gabrielle, Camille, Jean-François, Vincent, Marie-Pier, Jean-Pierre, Simon, Geneviève et Sophie; ses arrière-petits-enfants: Jeanne, Henri, Simone, Eloi, Liliane, Evelyne, Noémie, Anastasia, Evan, Lili-Rose, Alice, Thomas et Lou. Il était le frère de: feu Marc (feu Ghislaine) et feu André (Lyse). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cadieux: Françoise, Gabrielle et Léon, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418- 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com.