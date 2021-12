De belles idées cadeaux pour les pêcheurs

Avec l’augmentation importante du nombre de nouveaux adeptes et de gens qui disent souhaiter s’initier à cette populaire activité de prélèvement, il y a fort à parier que vous ferez mouche en glissant des équipements et des accessoires de pêche sous le sapin.

On voit tellement de nouveautés apparaître dans les présentoirs des marchands spécialisés et des grandes surfaces qu’il est quasi impossible pour un manieur de canne de tout posséder. Pour vous simplifier la tâche, voici quelques suggestions qui feront assurément plaisir à l’être aimé ou à la personne que vous espérez rendre heureuse.

Pour le cuistot

Photo courtoisie

Il est incroyablement gratifiant de nourrir la tablée avec les poissons qu’on a soi-même déjoués. Le BioLite FirePit + est un foyer sans fumée qui enflamme jusqu’à 4 bûches de bois ou du charbon de bois. Le système de circulation d’air injecte de l’oxygène pour brûler la fumée avant qu’elle s’échappe du feu. Transformable en Hibachi pour la cuisson, cette petite merveille, qui ne pèse que 9 kg, fonctionne avec une application Bluetooth et elle est dotée d’une entrée et d’une sortie USB. Prix : 225 $ latulippe.com

Achat local

Photo courtoisie

Vous ne savez toujours pas quoi acheter à un amateur qui semble tout avoir. La solution est fort simple : rendez-vous chez un commerçant québécois et optez pour un bon d’achat. Si vous croyez que l’idée est peu originale, sachez que celui qui le recevra sera heureux de pouvoir acquérir ce qui lui manque dans son coffret ou qu’il souhaite vraiment. Il existe une foule de marchands qui sauront vous simplifier la tâche. De plus, votre investissement aidera l’économie et les gens d’ici.

Pour le transport

Photo courtoisie

Greentrail présente un sac à poisson qui sert également de glacière. Le Rekon Eco Packs G5109 est produit de manière éthique et écoresponsable avec des matériaux recyclés durables. Le compartiment principal, isolé pour garder au froid ou au chaud, est équipé d’une ouverture velcro pour y introduire les poissons. En plus des quatre poches de rangement, il y a un double fond 100 % imperméable en EVA rigide pour y conserver de l’équipement ou cinq canettes de votre boisson préférée. Prix : 83 $ greentrail.ca

Bien protégé

Photo courtoisie

Comme on le sait, l’achat d’un ensemble composé d’une perche et d’un moulinet de qualité représente un certain investissement. L’adepte que vous souhaitez rendre heureux sera fier de recevoir l’étui simple pour canne à pêche Day Tripper d’une longueur de 132 cm (52 po). Le tube rigide et le nylon résistant protégeront adéquatement le kit du pêcheur lors de ses différents déplacements en forêt, en véhicule ou en embarcation. La sangle et la poignée simplifient le transport en tout temps. Prix : 30 $ sail.ca

Fini les désagréments

Photo courtoisie

Ce présent sera un vrai coup de cœur, puisque le bénéficiaire s’en servira souvent et en sera ravi. À titre de manieurs de canne, nous devons tous verser de l’essence dans notre embarcation, notre VTT ainsi que d’autres engins fonctionnant avec du carburant. Certains dégâts ou écoulements sont alors quasi inévitables. La Pocket Pump Flex est une pompe à batteries rapide et robuste. Alimentée par quatre piles AA, elle permet de transférer 10 litres à la minute grâce à son boyau de 122 cm et à son pistolet. Prix : 70 $ canac.ca

Coup sûr

Photo courtoisie

La mouchetée et les salmonidés sont les poissons les plus prisés par les passionnés. L’entreprise sherbrookoise Brecks propose un ensemble spécialement conçu pour les trolleux. Le kit 4-TTK réunit, dans le même emballage, deux cuillères Dartee D2 qui ont la forme d’un mené et deux Wabler Lite 55 qui sont la version légère des fameuses Williams Wabler. La personne chère pourra se lancer aux trousses des ombles et des truites avec cet agencement. Offert partout dans le réseau des détaillants. Prix : 29 $

Expédition guidée

Photo courtoisie

Un des plus beaux cadeaux que vous pourriez offrir à un vrai mordu serait une excursion de pêche avec un guide de renom. Ce dernier s’occupe de l’embarcation, de tous les équipements, des leurres, des techniques et des spots prometteurs. De nombreux experts proposent leurs services. En fonction de votre budget, vous pourriez opter pour une sortie sur les divers embranchements du fleuve Saint-Laurent, avec un pro comme Mark Currie 514 944-5338 ou sur le lac Ontario avec Luc Brunet 514 290-4878.

Chaleur appréciable

Photo courtoisie

Que ce soit pour la pêche blanche, le printemps ou l’automne, il arrive souvent que les amateurs se gèlent le bout des doigts. Il est maintenant possible de rester au chaud, sans compromis, avec un produit bien de chez nous, qui s’avère une solution écologique aux chauffe-mains jetables. Mesurant 9 x 7,7 cm, les Hot Poc génèrent une chaleur de 54 à 57 °C pendant plus de 30 minutes. Réutilisables à une centaine de reprises, ils ne coûtent que 20 $ la paire, soit moins de 0,20 $ par utilisation. sail.ca.

Pour les percidés

Photo courtoisie

Le doré est la deuxième espèce la plus populaire au Québec. L’ensemble composé de trois poissons-nageurs de la gamme Wally Diver de Cotton Cordell fera des heureux puisqu’il est fort productif pour cibler les spécimens de toutes tailles. À la pêche au lancer, ce leurre de 2,5 po s’enfonce de 6 à 8 pieds, et jusqu’à 11 pieds, à la traîne. Le PK3CC1 composé de trois imitations, dans des teintes reconnues pour leur efficacité, est offert dans la plupart des boutiques spécialisées et des grands magasins. Prix : 20 $

Bien en place

Photo courtoisie

De plus en plus d’embarcations sont offertes avec des fixations à glissière pour plat-bord. Ces railings sont conçus pour accueillir des accessoires de toutes sortes. Certains systèmes d’attaches sont faciles à utiliser ; d’autres, un peu moins. La firme canadienne Scotty vient de lancer le 343, qui est de loin le plus performant de sa catégorie. Grâce à un verrou fiable et à un bouton-poussoir, on peut positionner à sa guise son porte-canne, son porte-gobelet, etc., partout, sans percer de trous. Prix : 39 $ scotty.com