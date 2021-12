VALLIÈRES, Denis



Le 30 novembre 2021, à l'âge de 60 ans et 11 mois, est décédé monsieur Denis Vallières, tel qu'il le désirait, il était avec son épouse madame Sylvie Michaud au moment de son départ. Il était le fils de feu madame Pierrette Giguère et de feu monsieur Lucien Vallières. Il demeurait à Ste-Foy.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 heures. Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Michaud; les enfants de son épouse: Mélissa Lachance (David Blanchet) et Catherine Lachance; les 2 petits enfants de son épouse: Édouard et Florence; ses frères et sœurs: Claude (Sylvie Lavoie), Daniel (Line Cameron), Claudette (Claude), Alain (Gisèle Bélanger), Line (Robert Dallaire), Linda (Marcel Laçasse), Nancy et Yves; ses beaux-parents: Rachel et Julien Michaud; son beau-frère et sa belle-sœur: Alain Michaud (Catherine Dupont); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es); son groupe Les Saules, ses ami(e)s de Bill et Bob. Denis était un ange sur la terre, maintenant il est devenu le roi des anges, un Archange et dans vos moments les plus difficiles, confiez-vous à Denis et il vous donnera une réponse.