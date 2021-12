Demande d’aide pour contrer l’inflation: «Les aînés ne peuvent plus attendre»

La présidente de la Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) lance un cri du cœur pour presser le gouvernement à venir aider les aînés qui sont vulnérables face à l’inflation.

«L’inflation affecte cruellement le portefeuille des aînés, tout spécialement ceux à faible revenu, alors le gouvernement de monsieur Trudeau a une occasion en or de venir en aide à ces personnes-là», a souligné Gisèle Tassé-Goodman, en entrevue à TVA Nouvelles, samedi.

La FADOQ espère une réponse positive de la part d’Ottawa dans le cadre de la mise à jour économique du gouvernement fédéral le 14 décembre.

«Les aînés ne peuvent plus attendre, le dépôt du prochain budget serait trop tard. Ce qu’on demande c’est de venir en aide aux aînés immédiatement», a mentionné Mme Tassé-Goodman.

En septembre, le gouvernement avait pourtant annoncé des augmentations pour les aînés.

«Le gouvernement Trudeau avait promis en campagne électorale aux personnes qui reçoivent le suppléant de revenus garantis une augmentation de 500 $ pour aîné vivant seul et de 750 $ pour un couple et ce que le réseau FADOQ demandait c’est 600 $ par aîné», a ajouté la présidente.

Rappelons que le taux d’inflation a atteint 4,7 % en octobre, la plus forte hausse d’une année à l’autre depuis février 2003, selon les données de Statistique Canada.

«Avec l’augmentation du panier d’épicerie, c’est très difficile à la fin du mois de payer le panier d’épicerie, le loyer, etc. Donc, 100 $ par aîné (supplémentaire) serait bien convenable en ces moments de difficultés», a-t-elle souligné.