Des milliards de dollars pour la santé mentale des survivants des pensionnats autochtones

Des documents internes obtenus par le National Post que les autorités fédérales ont recommandé, d’accorder des milliards de dollars de plus au cours de la prochaine décennie pour soutenir les survivants des pensionnats et leurs familles, a rapporté le Vancouver Sun vendredi.

Dans une lettre adressée début juin à la sous-ministre des Services aux Autochtones, les bureaucrates fédéraux ont jugé que le montant accordé ne suffisait pas à «mettre en œuvre une approche globale» pour les soutiens en matière de santé tenant compte des traumatismes.

La lettre indiquait une demande antérieure à l'automne 2020 du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller pour une stratégie de santé mentale et de bien-être pour les Premières Nations qui totalisait 7,7 milliards $ sur 10 ans, soit près de quatre fois plus de dépenses annuelles du financement existant.

La proposition, en particulier, visait à augmenter le financement des soutiens en matière de santé tenant compte des traumatismes à 255 millions $ par an, soit plus du double du montant actuel.

Ce financement a pour objectif de couvrir la prévention du suicide, les lignes d'écoute téléphonique et le traitement de la toxicomanie. Il comprend un soutien en santé mentale, culturel et émotionnel pour les anciens élèves des pensionnats et des écoles de jour et leurs familles, ainsi que les proches des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.