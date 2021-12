Elliott Mondou : héros dans l’ombre pour Équipe Canada junior

S’il n’avait pas le talent requis sur la patinoire, le jeune Québécois Elliott Mondou a trouvé un autre moyen de prendre part au Championnat du monde de hockey junior 2022, du 26 décembre au 5 janvier, à Edmonton.

Âgé de seulement 21 ans, Mondou évoluera toutefois dans l’ombre des futures vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui occupe le poste de coordonnateur des opérations hockey et vidéo analytique pour l'équipe canadienne.

«J’ai lâché le hockey [comme joueur] pour devenir entraîneur vidéo», résume celui qui évoluait autrefois pour l’Académie des Estacades, à Trois-Rivières, au niveau juvénile.

Travaillant de concert avec l’entraîneur-chef Dave Cameron, Mondou s’occupe de tout le matériel nécessaire pour ensuite mieux décortiquer les matchs en profondeur. C’est aussi lui qui, à la demande des entraîneurs, va découper les actions afin de parfaire les systèmes de jeu.

«Ça va selon les responsabilités que te donne le "coach", dit-il. Un défi pour le Championnat du monde junior, c’est que le temps est limité pour établir les systèmes. Dans le cas de Dave Cameron, c’est un entraîneur avec beaucoup d’expérience, mais il est aussi très ouvert quand je lui fais part de certaines observations.»

Des Cataractes à Hockey Canada

Le parcours de Mondou n’est pas banal. Le fils de Martin Mondou, directeur général des Cataractes de Shawinigan, a tranquillement fait ses classes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant d’être embauché par Hockey Canada.

«Je ne serais pas ici sans avoir passé par les Cataractes, admet-il. J’ai d’abord commencé à la billetterie, mais pendant la saison 2015-2016, l’entraîneur vidéo des Cataractes devait rater une semaine et c’est moi qui l’avais remplacé.»

Reconnaissant de l’opportunité offerte par le club de la Mauricie, le jeune Mondou a hérité du poste à temps plein dès la saison suivante et continué de défoncer les portes par la suite. Une phrase chapeautant son compte Instagram vient d’ailleurs témoigner de son côté fonceur : «ne pas avoir peur de laisser quelque chose de bon pour quelque chose de magnifique».

C’est ce qu’il s’est dit en déménageant à Calgary pour s’établir avec Hockey Canada, l’été dernier.

«J’aime sortir de ma zone de confort, affirme Mondou. Il faut saisir l’opportunité. Si tu ne fais pas le travail, tu seras rapidement remplacé. C’est aussi important de bien s’entendre avec les entraîneurs. En bout de ligne, ce sont eux qui décident avec qui ils aiment travailler.»

Bientôt les Jeux olympiques

En plus de fournir des outils à Cameron pour le Championnat mondial de hockey junior, Mondou se prépare également pour un autre événement majeur : les Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

«Honnêtement, mon excitation est égale pour le Championnat junior et les Jeux olympiques, mais c’est sûr que de participer aux Jeux olympiques, c’est incroyable, exprime le Québécois. J’ai déjà commencé à travailler avec Jon [Cooper] et c’est une très, très bonne personne. C’est sûr que j’ai hâte de développer une relation sur place avec lui.»

Quant à son avenir, Mondou se dit comblé présentement avec Hockey Canada. Pourrait-il être tenté un jour de se joindre à une équipe de la LNH? S’il garde les portes ouvertes, le jeune homme compte d’abord profiter pleinement de l’expérience du Championnat junior et, ensuite, des Jeux olympiques.

«Ça va être quasiment 24 heures par jour pendant ces événements-là, mais quand tu aimes ce que tu fais, t’embarques à fond», conclut-il.

«Tout le mérite lui revient»

Elliott Mondou est tombé dans la marmite du hockey quand il était encore tout petit. Son père Martin, le directeur général des Cataractes de Shawinigan, se souvient très bien d’avoir vu son fils aîné, alors bambin, célébrer différents championnats à l’époque où la famille était impliquée au niveau senior AAA.

«Il a grandi là-dedans, mais tout le mérite lui revient», tranche Martin Mondou à propos du parcours de son garçon, maintenant à l’emploi de Hockey Canada.

«Je suis très fier, poursuit le paternel avec émotion. Tout ce qu’il vit, avec le Championnat du monde junior qui s’en vient et ensuite les Jeux olympiques, lui apporte une expérience incroyable. Tout cela lui sera très utile dans l’avenir. Il va chercher des outils à ajouter à son coffre.»

Extrêmement brillant

Si Martin Mondou a lui-même fait confiance à son fils pour prendre de l’expérience chez les Cataractes, il n’a jamais été très chaud à l'idée de lui faire des passe-droits.

Quand il a été nommé en 2018 pour superviser le programme de Hockey Canada pour les moins de 17 ans, Martin Mondou se rappelle qu’il ne voulait pas faire appel à Elliott au départ. Or, ce sont ceux avec qui il travaillait dans cette aventure qui ont fait valoir que le jeune Mondou serait un atout précieux.

«Elliott est un jeune très cérébral, il est extrêmement brillant et a toujours été bon pour analyser le hockey, convient le DG des Cataractes et fier papa. Nous sommes des passionnés, mais c’est aussi important d’avoir une éthique de travail. C’est comme ça que tu t’améliores. C’est aussi comme ça que tu vas chercher le respect et la confiance des gens avec qui tu travailles.»