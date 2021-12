F1: Lance Stroll, loin derrière le grand spectacle

Le Québécois Lance Stroll partira 13e au Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi, dimanche, au cours duquel tous les yeux seront évidemment rivés sur Max Verstappen et Lewis Hamilton.

À égalité au classement des pilotes avec 369,5 points, avant cette dernière course de la saison, Verstappen, sur Red Bull, et Hamilton, sur Mercedes, ont poussé l’audace jusqu’à se qualifier premier et deuxième, respectivement, samedi.

Loin derrière, Stroll devrait logiquement rester à l’écart du grand spectacle, tout comme son coéquipier de l’écurie Aston Martin, Sebastian Vettel, qui sera 15e au départ.

De manière bien secondaire, il est à noter que Stroll pointe provisoirement au 13e rang du classement des pilotes, avec 34 points. À moins d’un surprenant résultat, il risque de terminer la saison à cette position.