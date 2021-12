GINGRAS, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Gingras. Il rejoint son père Alphée, sa mère Estelle Bédard ainsi que ses frères François, Pierre et Jean. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Urbain; sa fille Danielle; son frère Marcel (feu Aline Parent) et sa sœur Liliane (feu Yvan St-Pierre); sa belle-sœur Louise Urbain (feu René Fournier); ses beaux-frères: Yves Urbain (Lise Cayer), Alain Urbain (Gisèle Piché), Michel Urbain (feu Diane Bérubé); sa grande amie Louise Clouston et plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement très spécial au Dr Robert Delage, Hémato-oncologue à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec qui l'a accompagné durant ces dernières années, à Carole Morency, infirmière ainsi que le personnel du CLSC de La Jacques-Cartier pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Chu de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.