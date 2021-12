Intrigue cocasse à la veille de Noël

Romancière culte, autrice des séries à succès Danger ! et Sortie de filles, Catherine Bourgault offre à ses lectrices une histoire de Noël où apparaît une fois de plus son sens de l’humour croustillant, S.O.S. On est pris avec le père Noël. Dans cette aventure survenant à quelques heures de Noël, un groupe d’amis se retrouve avec un mystérieux père Noël sur les bras après s’être engagé dans une activité de bénévolat.

Malgré la frénésie du 23 décembre, Ellie et ses amis se portent volontaires pour faire un peu de bénévolat. Ils décident de raccompagner chez eux quelques fêtards trop éméchés pour conduire.

La soirée, qui s’annonçait amusante et festive, prend une autre tournure. Les partys bien arrosés s’enchaînent. Un client perd sa voiture dans le stationnement. Un autre, enragé, perd le nord et s’en prend au véhicule d’une autre personne.

Ellie et sa bande se retrouvent avec un père Noël sur les bras. Ils tenteront par tous les moyens de s’en débarrasser... mais la nuit s’annonce éprouvante !

« Ça fait longtemps que je voulais faire un livre de Noël. Je n’en avais jamais fait et moi, les petites comédies romantiques, j’aime ça. Ce sont les mêmes personnages que dans S.O.S. On est pris dans l’ascenseur qui vivent une autre aventure », raconte Catherine, en entrevue.

« Tout le livre se déroule dans la même nuit. Les personnages se retrouvent avec le père Noël et chaque fois qu’ils tentent de le déposer quelque part, ça ne marche pas ! C’est une intrigue qui se tient : à la fin, on découvre qui est le père Noël qu’ils ont ramassé au début de la soirée ! »

Noël en plein été...

La romancière s’est bien amusée à écrire ce roman humoristique, festif, rempli de situations cocasses... même si ce n’était pas évident de se plonger dans l’atmosphère festive des Fêtes en plein été.

« J’écoutais des chansons de Noël au bord de ma piscine et j’essayais de me mettre dans l’ambiance... Ça aurait été plus l’fun à écrire en décembre, avec de la petite neige ! »

Dans cette histoire de Noël, Ellie a un coloc qui doit faire le boulot de père Noël dans un centre d’achats.

« Il y a des costumes de père Noël qu’ils font sécher partout... et comme ça commence tôt, Noël, dans les centres d’achats, ça fait longtemps qu’ils sont “pognés” dans l’ambiance de Noël. Ils sont un peu à boutte ! »

Et il y a un fond de romance dans cette histoire. « C’est comme un film de Noël. Tu t’enveloppes dans une doudou et tu lis ça en souriant, avec un chocolat chaud ou une coupe de vin. C’est un livre qui est fait pour les vacances de Noël, pour se mettre dans l’ambiance, ne pas se casser la tête et rigoler. L’écriture a été pensée pour ça. »

En écrivant, elle a réussi à se faire rire... ce qui est un défi, assure-t-elle. « Je pense que ça va faire du bien aux gens de passer un bon moment. »

Fan du temps des Fêtes

Cela dit, Catherine Bourgault est une grande fan du temps des Fêtes. « J’adore ça ! C’est toujours assez intime : ma petite famille, ma mère qui habite maintenant avec nous, quelques amis de temps en temps. »

Les prochains mois seront occupés pour l’écrivaine. Elle publiera au printemps une romance avec un côté dramatique, Trente jours pour te détester. Le troisième tome de la série Les Voisines arrivera également en librairie au printemps.

Catherine Bourgault collectionne les best-sellers.

On lui doit les séries culte Danger ! et Sortie de filles.

Elle a créé une collection de vêtements et de produits dérivés avec son fils Sacha, qui vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Les lecteurs et les lectrices peuvent donc s’envelopper dans un « hoodie » thématique signé Shadz Gamer ou provenant de la collection de Catherine : catherinebourgault.com.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Erick ouvre la porte en même temps que mes toasts sautent.

Grr ! Elles sont trop cuites. Je suppose qu’il a encore joué avec le thermostat du grille-pain...

HO ! HO ! HO ! chantonne-t-il en secouant grossièrement ses bottes sur le tapis avant de marcher jusqu’à la table pour y déposer ses deux cafés McDo.

Je serre les dents. Un peu parce qu’il fait de l’eau sur le plancher, mais surtout parce que mes nerfs ne supportent plus de l’entendre imiter le père Noël.

Il faut que je m’entraîne, se défend-il. Je commence demain au centre commercial ! »