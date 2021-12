La météo joue les trouble-fêtes pour les commerçants en Mauricie

La météo désagréable de samedi est venue jouer les trouble-fêtes pour les artisans et les clients du marché de Noël de Trois-Rivières, en Mauricie.

«Le marché de Noël, ça revient qu’une fois par année, puis c’est en ce moment, donc il faut venir en profiter. Il faut battre les foules pendant qu’on a le temps, pendant que les artisans ont encore tous leurs produits disponibles», a expliqué un citoyen.

«Il fait un peu froid, on voit pas grand-chose, mais ce n’est pas grave», a mentionné une cliente.

Les bénévoles qui amassaient des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières ont également bravé la météo pour la bonne cause.

«Ça a bien été pareil. Je pense que les gens ont peut-être pitié de nous un petit peu, nous voyaient dehors, puis il y en a que ça les faisait rire un petit peu. Mais tu sais, les gens ont quand même été assez généreux, nous ont fait de bons dons», a souligné Julien Tessier, étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Heureusement pour les commerçants, la météo sera plus agréable dimanche.

«Les températures vont revenir positives, donc on n’aura pas vraiment de risque [comme] ce qui est tombé [samedi], en tout cas que l’accumulation d’eau et l’eau sur les chaussées viennent geler et faire une patinoire. Ce n’est pas vraiment comme ça qu’on l’anticipe. C’est plutôt qu’avec les vents, ça va aider à sécher le tout», a affirmé Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Un scénario beaucoup plus positif pour les artisans qui participent au marché de Noël au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est ouvert deux jours seulement.