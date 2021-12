Le Drakkar devra être prêt pour les Remparts

Le Drakkar de Baie-Comeau tentera de vite renouer avec le chemin de la victoire devant ses partisans, dimanche après-midi, quand il accueillera les Remparts de Québec sur la glace du centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: Le Drakkar stoppé à domicile

Stoppés par les Cataractes de Shawinigan après une séquence de cinq conquêtes de suite à domicile, les vikings du navire chercheront à rebondir avant de reprendre la mer la semaine prochaine.

Il s’agira du quatrième affrontement entre les deux grands rivaux de la division Est. Le dernier match (14 novembre) s’était soldé par un triomphe par jeu blanc de 5-0 des hommes de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Ce triomphe avait de plus pavé la voie à une série de quatre victoires d’affilée pour le Drakkar, qui traverse une période beaucoup plus productive depuis le dernier mois. L’équipage présente une fiche de 6-2-2 à ses dix dernières parties.

«C’est vrai que les choses ont commencé à débloquer après cette victoire et nous jouons beaucoup mieux collectivement. Les joueurs ont embarqué dans le système de l’équipe et les résultats sont positifs», a reconnu le capitaine Jacob Gaucher.

Pilier incontesté de la formation, le grand joueur de centre de 6 pieds, 4 pouces connaît une grosse campagne à tous les niveaux. En plus de ses 18 buts marqués en 26 rencontres, le numéro 24 (fiche de 18-8-26) se signale autant en défensive que dans le cercle des mises au jeu avec un taux d’efficacité de 57,4%.

«Je suis satisfait de mon début de saison et j’essaye d’aider mon club au maximum. L’équipe est jeune, mais la confiance augmente et chaque joueur est de plus en plus conscient de son rôle.»

Un duel contre Québec est toujours spécial pour le patineur de 20 ans qui retrouve son frère cadet, Nathan, dans le clan adverse. «Les Remparts ont été blanchis lors de leur dernière visite en ville et il faudra être prêts de notre côté. Cela devrait être un bon match», a assuré l’athlète originaire de Longueuil.

En bref

Auteur de trois jeux blancs à ses cinq derniers départs à la maison, le gardien de but Olivier Adam sera de retour devant le filet pour affronter les Remparts, qui s’amènent sur la Côte-Nord avec une série de trois victoires de suite... La troupe de Patrick Roy présente un bilan de 7-3 à ses dix dernières parties.

À VOIR AUSSI: