Coupe MLS: New York, New York!

Le New York City FC est le champion de la Major League Soccer! La formation de la «Grosse Pomme» a emporté les honneurs de la finale à l’issue des tirs aux buts, samedi, en territoire ennemi, contre les Timbers de Portland.

C’est un but d’Alexander Callens qui a mis fin au match alors que le gardien Sean Johnson a eu le dessus sur son vis-à-vis, Steve Clark, lors de l’ultime épreuve couronnant les 120 minutes de jeu.

De manière dramatique, Portland avait, plus tôt, créé l’égalité durant les arrêts de jeux par le biais de Felipe Mora. Il était alors minuit moins une (90e + 4)... Le Providence Park, veillant au bonheur de ses partisans, semblait n’avoir jamais aussi bien porté son nom à ce moment.

Valentin Castellanos, vainqueur du Soulier d’or en saison régulière, avait inscrit le premier but du match. À la suite d’un coup de pied arrêté de Maxi Moralez, celui qu’on surnomme «Taty» a redirigé le ballon dans le but avec sa tête, à la 41e minute.

L’objet rond a été touché partiellement par le gardien Clark, qui a malheureusement déjà mieux paru.

Bouteille au visage

L’ambiance était par ailleurs survoltée à Portland. De manière disgrâcieuse, un partisan a d’ailleurs lancé une bouteille au visage d’un joueur du New York City FC quelques instants après le but de Castellanos. Plus de peur que de mal pour l’athlète touché, soit Jesus Medina, qui est resté dans la rencontre.

Le fait de voir Castellanos inscrire un but en grande finale aura somme toute été logique, l’Argentin ayant dominé la MLS avec 19 buts au cours de la récente campagne, à égalité avec Ola Kamara du DC United. Rappelons que Castellanos avait par ailleurs raté la finale de l’Est en raison d’une accumulation de cartons.

Une première pour New York

Pour le New York City FC, il s’agit d’une première conquête dans l’histoire de la MLS. Même chose pour la ville puisque l’autre club new-yorkais, les Red Bulls, a atteint la finale une seule fois, en 2008, s’inclinant alors contre le Crew de Columbus.

En considérant la Ligue nationale de hockey, le baseball majeur, la NBA et la NFL, le dernier grand triomphe sportif à New York avait été savouré au football par les Giants, en 2012.

Les plus récents champions de la Coupe MLS:

2021 – New York City FC

2020 – Crew de Columbus

2019 – Sounders de Seattle

2018 – Atlanta United FC

2017 – Toronto FC