Les mirages de la technologie

L’écrivaine française Clélia Renucci propose avec La fabrique des souvenirs une belle histoire d’amour sur fond de mirages technologiques. Dans cet univers, les souvenirs de tout un chacun peuvent être numérisés et vendus aux enchères via une nouvelle application. Mais l’amour, le vrai, peut-il être vécu de façon virtuelle ?

Dans ce monde inventé par Clélia Renucci, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique, tombe amoureux fou d’une spectatrice en assistant au souvenir d’une représentation de Phèdre, en 1942. Obsédé par cette belle femme, il cherche de toutes les façons à découvrir son identité. Il s’immerge de plus en plus dans le passé. En parcourant les Années folles, il découvre qu’elle s’appelle Oriane Devancière et qu’elle est une violoncelliste célèbre.

Son frère est catastrophé de le voir passer à côté de sa vie, tout occupé qu’il est à retrouver Oriane. Il lui présente donc Rose, une comédienne née dans une communauté de marginaux de la Californie, et devenue une star d’une comédie musicale à Broadway. Pour Gabriel, ce sera une révélation.

Photo courtoisie

Clélia Renucci, en entrevue, explique que les petites notifications qu’on reçoit en permanence sur nos téléphones lui ont fourni l’étincelle pour écrire ce roman. « Que ce soit via l’application photo, via Facebook, via Instagram. Toutes les applications qu’on a sur nos téléphones nous proposent tout le temps de partager nos souvenirs. »

Elle s’est dit : « Prenons-les au mot ! » « Je n’ai aucune compétence dans la technologie, donc je n’ai pas pu le faire, évidemment, mais je me suis dit, je vais l’inventer en roman. »

« Avec toutes les applications qui nous entourent et ces partages permanents de moments de vie passés avec nos amis et nos proches, et des moments de vie qu’on vit par procuration via les amis d’amis, etc., on va très loin dans la connaissance intime de chacun. »

Elle a ajouté une technique qui n’existe pas et qui n’existera probablement jamais, mais note que le réel et le virtuel constituent aujourd’hui nos existences.

Problèmes de dépendance

Elle voulait aussi parler de dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. « Ces addictions font vivre aux gens des vies parallèles. On est dans le même état d’esprit et on a cette addiction qu’on doit tous gérer. C’était important pour moi de créer plein de personnages, dans la vie contemporaine, entre Gabriel qui tombe complètement dans l’addiction, son frère Édouard qui ne comprend même pas l’intérêt d’une telle application, ou cette Sara qui achète des souvenirs en essayant de faire retrouver à son père une partie de sa mémoire. »

Clélia Renucci, par ailleurs, adore la comédie musicale et s’est bien divertie en racontant le parcours de Rose. « Elle naît dans les années 80 sur la côte Ouest, à San Francisco. Je me suis lancée dans un long voyage avec Rose, au sein d’une communauté d’artistes qui ne vivent que pour l’éphémère et qui sont à l’origine de la création du festival Burning Man, qui se déroule en septembre dans le désert du Nevada, aux États-Unis. »