NFL: une pression énorme sur Lamar Jackson

La pression n’a jamais été aussi forte sur Lamar Jackson pour transporter les Ravens sur ses épaules. Le quart-arrière est actuellement la cible de critiques, mais ce qu’il doit accomplir au sein d’une équipe décimée relève du département des miracles.

• À lire aussi: [BALADO] La meilleure formation de la NFL en Arizona?

• À lire aussi: Justin Fields reprend son poste de partant

Les Ravens sont encore installés au premier rang de la féroce division Nord de l’AFC, mais des fissures dans la fondation sont de plus en plus évidentes. Leur fiche à leurs six derniers matchs est de trois victoires et trois revers.

Dans ces six derniers matchs, l’attaque a été limitée à 19 points ou moins à cinq reprises. Ce n’est clairement pas typique des deux saisons complètes de Jackson comme partant, lorsque les Ravens avaient inscrit en moyenne 33,2 points par match en 2019 et 29,3 l’an dernier.

Forcément, Jackson se retrouve sous le microscope. Il n’est pas difficile de réaliser que le pivot ne joue pas son meilleur football en ce moment. À ses quatre derniers matchs, il n’a lancé que six passes de touchés, contre huit interceptions.

Photo AFP

Jackson a aussi été victime de 16 sacs du quart pendant cette séquence difficile. Sa moyenne de verges par tentative de passe, étonnamment élevée en début de saison, a chuté à six verges lors des quatre matchs évoqués.

Nouvelle tendance?

Selon CBS Sports, les défensives utilisent le blitz sur 31,3% des jeux face à Jackson, une proportion plus élevée que face à n’importe quel autre quart-arrière dans la NFL sauf Mac Jones (Patriots) et Justin Fields (Bears), qui sont deux recrues.

C’est une tendance qui gêne clairement Jackson et l’attaque des Ravens, qui a déjà été la cible de 37 sacs en 11 départs cette saison, comparativement à 29 en 15 matchs durant toute la saison passée.

Photo AFP

Plusieurs se plaisent donc à affirmer que la ligue a enfin élaboré la tactique idéale pour limiter les dégâts face à Jackson et que ses limites comme passeur sont exposées au grand jour.

Seul au monde

Peut-être que Jackson ne deviendra jamais un grand passeur et qu’il devra toujours miser avant tout sur ses escapades athlétiques époustouflantes. Sauf que dans le contexte actuel qui touche les Ravens, cette conclusion semble bien hâtive.

En ce moment, Jackson ne s’est probablement jamais senti aussi seul. Pas moins de sept joueurs clés ont subi des blessures qui ont mis un terme à leur saison, soit le bloqueur Ronnie Stanley, les porteurs JK Dobbins et Gus Edwards, les demis de coin Marlon Humphrey et Marcus Peters, l’ailier défensif Derek Wolfe et le maraudeur DeShon Elliott.

Photo AFP

Certains répliqueront que toutes les équipes subissent leur lot de blessures à chaque année. Soit, mais la guigne qui frappe les Ravens cette année, ce n’est clairement pas qu’une vague impression.

Cette semaine, ESPN a dressé le tableau des équipes les plus affectées par les blessures et les Ravens arrivent au sommet avec 22 joueurs sur la liste des blessés et 81 matchs ratés en raison de blessures.

Baltimore doit une fière chandelle à sa défensive, qui résiste malgré tout en étant classée au premier rang contre la course, sur les troisièmes essais et dans la zone payante.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

La fin du calendrier ne leur fera cependant aucun cadeau avec des duels face aux Browns, Bengals, Packers, Rams et Steelers.

La pression de performance risque de devenir insoutenable sur une attaque dans laquelle Lamar Jackson tient à la fois le rôle principal et celui d’acteur de soutien.

SEMAINE 14

JEUDI

MON CHOIX

Pittsburgh au Minnesota STEELERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Dallas à Washington (13 h) COWBOYS

Jacksonville à Indianapolis (13 h) TITANS

Seattle à Houston (13 h) SEAHAWKS

Las Vegas à Kansas City (13 h) CHIEFS

La Nouvelle-Orléans à NY Jets (13 h) SAINTS

Atlanta en Caroline (13 h) FALCONS

Baltimore à Cleveland (13 h) BROWNS

NY Giants à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

Detroit à Denver (16 h 05) BRONCOS

San Francisco à Cincinnati (16 h 25) BENGALS

Buffalo à Tampa Bay (16 h 25) BILLS

Chicago à Green Bay (20 h 20) PACKERS

LUNDI

MON CHOIX

LA Rams en Arizona (20 h 15) RAMS

Équipes en congé: Dolphins, Patriots, Colts, Eagles

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 10 en 14 (71,4%)

TOTAL CETTE SAISON : 119 en 194 (61,3%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Cowboys de Dallas (8-4) vs Équipe de Washington (6-6)

ENJEU CRITIQUE

Photo AFP

Les deux rivaux de division semblaient à des kilomètres d’écart il y a un mois, mais ils se rapprochent et s’affrontent deux fois dans les semaines à venir. Signe encourageant pour les Cowboys, Dak Prescott montre un dossier de 7-1 en carrière face à Washington, avec des victoires par un écart moyen de 13,7 points. Washington concède 263,9 verges par la passe en moyenne et Prescott misera sur tous ses receveurs en santé. Washington a par contre le momentum de son côté.

Cowboys par 6

Jaguars de Jacksonville (2-10) vs Titans du Tennessee (8-4)

PAS DROIT À L’ERREUR

Photo AFP

Avouez que ce serait tout à fait le style des Titans de l’échapper complètement face aux tristes Jaguars! Peut-être, mais on ne peut pas aller jusque là. Ces prédictions sont quand même plutôt sérieuses... Cette équipe qui a tendance à s’endormir face aux plus faibles a quand même battu les Jaguars dans huit des neuf derniers duels, dont cinq fois par plus de 18 points. Le receveur Julio Jones devrait revenir au jeu et défensivement, les Titans n’ont rien à craindre des receveurs des Jags.

Titans par 9

Seahawks de Seattle (4-8) vs Texans de Houston (2-10)

RETOUR EN FORCE

Photo AFP

Russell Wilson a enfin retrouvé ses moyens contre les 49ers dimanche dernier et si ces derniers n’ont pas su l’arrêter, il n’y a pas de raison de croire que les Texans sauront faire mieux. Offensivement, les Texans seront guidés par le quart recrue Davis Mills, qui n’a toujours pas connu la victoire en six départs cette saison. Au moins, les Texans ont une véritable occasion d’évaluer s’ils ont en lui l’étoffe d’un... réserviste du futur. Oui, on en est là à Houston.

Seahawks par 11

Raiders de Las Vegas (6-6) vs Chiefs de Kansas City (8-4)

UNE AUTRE EXPLOSION?

Photo AFP

Dans la séquence de cinq victoires des Chiefs, la seule équipe contre laquelle ils ont connu du succès offensif est les Raiders. Le 14 novembre, Patrick Mahomes lançait pour plus de 400 verges et cinq passes de touchés contre eux. Il y a lieu d’espérer une telle explosion, parce que la défensive, qui ne donne que 11 points par match lors des cinq dernières victoires, risque de ne pas tenir un rythme aussi soutenu éternellement. Steve Spagnuolo demeure le coordonnateur le plus sous-estimé du circuit.

Chiefs par 6

Saints de La Nouvelle-Orléans (5-7) vs Jets de New York (3-9)

HILL EN FONCTION

Photo AFP

Blessé au majeur de la main droite au dernier match face aux Cowboys, Taysom Hill reprendra son poste de quart-arrière des Saints. Pas de danger qu’il lance quatre interceptions face aux Jets, dont la tertiaire abominable ferait bien paraître n’importe quel pogo. De toute manière, c’est au sol que Hill sera efficace, surtout s’il est appuyé par le retour fort probable d’Alvin Kamara. Hill n’aura pas, cette fois, à tout faire seul. Les Jets, dans tout ça? Bof...

Saints par 9

Falcons d’Atlanta (5-7) vs Panthers de la Caroline (5-7)

DUEL POUR SURVIVRE

Photo AFP

Les deux équipes ne sont pas très inspirantes, mais en luttant pour leur survie, elles peuvent offrir un duel surprenant. Les Panthers ont viré leur coordonnateur offensif durant leur congé, mais avec Cam Newton comme quart partant, il ne faut pas s’attendre à une grande révolution. L’attaque va continuer de miser sur les prouesses au sol de Newton. Les Falcons pourraient exploiter une défensive qui vient de donner 60 points en deux matchs.

Falcons par 1

Ravens de Baltimore (8-4) vs Browns de Cleveland (6-6)

PLEINS FEUX SUR LE SOL

Photo AFP

Les Browns ont fait face aux Ravens à Baltimore, puis ont pu savourer une semaine de congé et renouent contre ces mêmes Ravens, à Cleveland. C’est la première fois en 30 ans que deux équipes s’affrontent deux semaines de suite. Fait remarquable, Ravens et Browns se partagent le troisième rang au sol avec une production identique de 1765 verges. Il y a beaucoup de blessures à Baltimore et les troupes semblent montrer des signes de fatigue. Pas idéal contre une équipe qui est physique.

Browns par 3

Giants de New York (4-8) vs Chargers de Los Angeles (7-5)

UN BEAU CADEAU

Photo AFP

Les Chargers ont enfin une chance en or de gagner deux matchs de suite pour la première fois depuis les semaines 4 et 5. Les Giants seront de nouveau privés de Daniel Jones et ils se disent optimistes à l’idée que son réserviste Mike Glennon soit remis de sa commotion cérébrale. Bravo pour leur positivisme, mais jouer avec Glennon, c’est courir tout droit au désastre. C’est prouvé depuis longtemps. Un premier départ pour le jeune Jake Fromm n’aurait pas été pire.

Chargers par 12

Lions de Detroit (1-10-1) vs Broncos de Denver (6-6)

ET DE DEUX?

Photo AFP

Les Lions peuvent-ils en gagner deux de suite? Pas impossible face aux Broncos, mais il y a de fortes chances qu’ils retombent de leur nuage après leur première victoire qui a pris des airs de Super Bowl. À son premier départ, le porteur des Broncos Javonte Williams a fait très bonne impression et il devrait rouler à fond de train face aux Lions. Avant d’exploser pour 29 points dimanche dernier, l’attaque des Lions n’avait pas franchi la barre des 20 points en 10 matchs. Retour sur terre...

Broncos par 7

49ers de San Francisco (6-6) vs Bengals de Cincinnati (7-5)

FORTS CONTRE LA COURSE

Photo AFP

Autant les 49ers que les Bengals ont très mal joué dans leurs matchs respectifs dimanche dernier. Et si les Niners ne sont toujours pas sûrs de renouer avec leur receveur et arme à tout faire Deebo Samuel, les Bengals pourraient aussi être moins productifs si le petit doigt de Joe Burrow l’empêche de passer avec aise. Les Bengals sont généralement solides contre la course avec une moyenne de 92,5 verges allouées, ce qui leur vaut le quatrième rang. Parfait pour contenir les élans des Niners.

Bengals par 3

Bills de Buffalo (7-5) vs Buccaneers de Tampa Bay (9-3)

UN VIEUX RIVAL...

Photo AFP

Les Bills renouent avec le plus grand tortionnaire de leur histoire. En 35 matchs en carrière, Tom Brady montre une fiche surréaliste de 32-3 face aux Bills. Jamais un quart-arrière dans l’histoire n’a enregistré autant de victoires face à un rival. Mais bon, les Bills sont différents du passé et ils sont acculés le dos au mur. Malgré ses succès, Brady a été limité à quatre passes de touchés (contre cinq interceptions) quand il a affronté la défensive de Sean McDermott. Les Bills auront le feu au derrière.

Bills par 3

Bears de Chicago (4-8) vs Packers de Green Bay (9-3)

ENCORE LA TORTURE

Photo AFP

Petite mise à jour qui s’impose avant un duel Bears-Packers : la fiche d’Aaron Rodgers face aux Bears est maintenant de 21-5 et son ratio de 57 passes de touchés contre 10 interceptions. Il ne faut pas croire qu’il se laissera ralentir par sa blessure à un orteil. Il prend tout simplement trop de plaisir à torturer les Bears. Ces derniers pourront au moins renouer avec le jeune quart Justin Fields. À défaut de gagner, ils doivent continuer de le développer et avant sa blessure, il progressait.

Packers par 14

Rams de Los Angeles (8-4) vs Cardinals de l’Arizona (10-2)

VERS UN COUP DE BALAI

Photo AFP

Les Cardinals ont l’opportunité de balayer les Rams pour la première fois depuis 2014. Ils les ont dominés 37-20 le 3 octobre et depuis, les Rams montrent une fiche ordinaire de 5-3. Qui plus est, les Rams sont 5-0 face aux clubs qui ne jouent pas pour ,500 et 0-3 face aux équipes gagnantes. C’est le genre de match qu’ils doivent absolument gagner, sinon Matthew Stafford subira une crucifixion. Sa fiche en carrière face aux équipes de ,500 et plus est de 9-70. Il n’a encore jamais battu un club à cinq matchs au-dessus de ,500.

Cardinals par 2

À VOIR AUSSI