Riopelle: merci aux mécènes et aux contribuables

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) vient de réaliser un coup magistral en se faisant offrir un extraordinaire legs d’œuvres de Jean Paul Riopelle, et ce, en vue des festivités du 100e anniversaire de notre illustre peintre québécois, qui auront lieu en 2023.

On parle ici d’un legs d’environ 70 œuvres d’art d’une valeur marchande de 100 millions de dollars, auquel s’ajoutent des dons en argent exceptionnels de 20 millions de dollars de la part des mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle. Ces 20 millions vont servir à la construction d’un nouveau pavillon, l’Espace Riopelle, au sein du MNBAQ.

Bravo et merci aux mécènes qui sont derrière cette fabuleuse histoire de philanthropie québécoise, la plus généreuse de tous les temps.

Et permettez-moi d’ajouter : un grand merci également à l’ensemble des contribuables.

ALLÉCHANTS CRÉDITS D’IMPÔT

Les gros dons culturels donnent droit à d’alléchants crédits d’impôt.

J’ai calculé qu’en retour de ce mémorable legs de 120 millions de dollars, les mécènes vont se partager environ 60 millions de dollars en crédits d’impôt pour leurs dons de biens culturels à notre musée national.

Autrement dit, ils vont pouvoir économiser 60 millions d’impôts sur leurs prochains revenus imposables. Et soyez assurés qu’ils vont les utiliser car les grands mécènes de Riopelle gagnent des revenus extrêmement élevés.

FAIT INUSITÉ

Le plus inusité dans cette histoire d’amour et de reconnaissance pour l’œuvre de Jean Paul Riopelle, c’est de constater que la grande portion de ce legs exceptionnel de 120 millions de dollars provient de deux Canadiens hors Québec, à savoir les hommes d’affaires Michael J. Audain de la Colombie-Britannique et Pierre Lassonde de l’Ontario.

Photo Stevens LeBlanc

Ils ont donné à eux deux au MNBAQ 68 tableaux de Riopelle, soit 39 de la part de M. Audain et 29 de la part de M. Lassonde. Et en plus, ils ont versé une bonne partie des 20 millions $ de dons en argent sonnant, c’est-à-dire 10 millions $ pour M. Audain et 5 millions $ pour M. Lassonde.

Comme il s’agit d’un don de biens culturels qui sont « d’intérêt exceptionnel » pour notre Musée national des beaux-arts du Québec, ces dons ne sont assujettis à aucun plafond de revenu net, en plus d’être exemptés de gain en capital.

Dans le cas de M. Audain, les crédits d’impôt s’élèveront à quelque 53 % de la valeur totale de son don, soit 33 % du fédéral et 20,5 % du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Concernant M. Lassonde, les crédits d’impôt atteindront 44 % de la valeur de son don au MNBAQ, soit 33 % du fédéral et 11,16 % du gouvernement ontarien.

Ainsi pour chaque tranche de 10 millions $ de don octroyé au MNBAQ en œuvres de Riopelle et en argent sonnant, Michael J. Audain récupérera en crédits d’impôt 5,3 millions $, et Pierre Lassonde 4,4 millions $.

Évidemment, on ne saura jamais si la somme récupérée en crédits d’impôt sur les œuvres sera supérieure ou pas au prix qu’ils ont payé pour lesdites œuvres de Jean Paul Riopelle.

LA FILLE DE RIOPELLE

Concernant maintenant nos mécènes québécois, il faut savoir que de toutes les provinces canadiennes, c’est le Québec qui fait preuve de la plus grande reconnaissance fiscale envers les dons de biens culturels à nos musées.

En retour de son legs au MNBAQ, une lave émaillée de son père, Yseult Riopelle bénéficiera à juste titre du crédit d’impôt provincial pour don culturel à un musée, lequel crédit est bonifié de 25 % par rapport aux dons de bienfaisance.

Et du côté fédéral, elle bénéficiera, à l’instar de messieurs Audain et Lassonde, du crédit d’impôt et de l’exemption de gain de capital sur l’appréciation de la valeur marchande des œuvres léguées à titre de dons culturels.

LA FAMILLE DESMARAIS

Pour sa part, la famille André Desmarais et France Chrétien Desmarais a effectué dans le cadre du magistral legs au MNBAQ un « don de mécénat culturel » de cinq millions de dollars en argent.

En vertu d’un tel don de mécénat, la famille Desmarais aura droit à un crédit d’impôt provincial de 30 % du montant versé. À cela, s’ajoutera le crédit d’impôt fédéral allant jusqu’à 27,5 % (après abattement fiscal).

Sur le don de 5 millions $, la célèbre famille pourra ainsi récupérer un peu plus de la moitié de son don en dollars par l’entremise des crédits d’impôt à appliquer sur ses futurs revenus.

Il n’en demeure pas moins qu’au final, il s’agit d’un geste fort généreux de la part de la famille Desmarais.

Avec les legs des Michael J. Audain, Pierre Lassonde et Yseult Riopelle, le Musée national des beaux-arts va détenir une collection de 447 œuvres de Jean Paul Riopelle.

Et le Musée s’attend à ce que le fabuleux legs des 70 œuvres d’art de Riopelle soit suivi par d’autres donations d’œuvres du célèbre peintre.