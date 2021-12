Sergei Bobrovsky: vecteur du succès des Panthers

Les Panthers de la Floride ont un excellent début de saison et leurs succès sont assurément liés à la fiabilité de Sergei Bobrovsky devant leur cage.

Les «Panthères» représentent une redoutable équipe dans son ensemble, comme peut en témoigner la fiche de 18-4-4 qu’elle revendique, mais une formation qui aspire aux grands honneurs se doit d’avoir un cerbère de première qualité.

«Je pourrais dire ça à propos de lui chaque soir – il est formidable, a dit l'attaquant Sam Bennett, à propos du gardien, après une victoire de 3 à 1 des siens contre les Coyotes de l’Arizona, vendredi. Il nous donne une chance et de l’énergie. Il joue de manière incroyable en ce moment.»

Dans cette partie, Bobrovsky a repoussé 22 des 23 lancers dirigés vers lui. Quand il est dans sa bulle, rien ne peut venir le déconcentrer.

«Il a été excellent, a mentionné l’entraineur-chef par intérim, Andrew Brunette. On peut voir quand il est dans sa zone et il l’était assurément ce soir [vendredi].»

Bobrovsky, récipiendaire du trophée Vézina en 2017 dans l'uniforme des Blue Jackets de Columbus, affiche un dossier de 12-1-2 cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,32 et un taux d'efficacité de ,922.

Troubles à l’étranger

Des huit défaites des Panthers dans la présente campagne, sept sont survenues sur des patinoires adverses. Et comme ils se sont majoritairement déployés à domicile jusqu’ici, la troupe de Brunette a comme priorité de livrer de meilleures performances à l’étranger. Et ce, même si les Panthers représentent la première formation à avoir atteint le plateau des 40 points en 2021-2022.

«Je ne savais même pas que nous avions atteint cette marque, a avoué Brunette. Nous voulions nous assurer de livrer de meilleures performances sur la route. Nous l’avons fait et on a pu récolter les points.»

«Il y a un autre niveau qu’on veut atteindre quand on joue à l’étranger, a poursuivi Brunette. C’était bien d’obtenir la victoire en temps réglementaire et on devra essayer de bâtir là-dessus. On a bien fermé le jeu en troisième.»

Mais pour être une menace soir après soir, les joueurs connaissent l’importance d’être constants et efficaces quand ils n’évoluent pas devant leurs partisans.

«Nous sommes bien meilleurs que ce que nous avons démontré sur la route. On se doit d’être plus efficaces, et ce soir [vendredi], ce fut le premier pas dans cette direction», a dit Bennett.