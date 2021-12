Cinq idées de cadeaux coquins pour éveiller les sens à glisser sous le sapin

Régulièrement, des nouveautés voient le jour en matière d’articles sexuels. Et, comme c’est devenu une tradition de vous offrir une compilation d’idées de cadeaux coquins qui ont la cote, voici venu le moment de vous les révéler ! Cette semaine, il est question de produits qui peuvent contribuer à mettre vos sens en éveil, alors que la chronique de la semaine prochaine sera réservée aux objets qui ont la réputation de mettre davantage l’accent sur la portion « stimulation génitale » de l’acte sexuel. Que placerez-vous sous votre sapin ?

Nip Nibs baume d’excitation

Photo courtoisie

environ 17 $

Ce baume est conçu pour être appliqué directement sur les mamelons. La personne qui l’utilise pourra éprouver une sensation de fraîcheur instantanée, qui pourra être augmentée lorsqu’une autre personne lèche ou souffle doucement... Le goût de fraise avec un soupçon de menthe provient de la composition du baume (sans sucre, sans gluten ni produits pétroliers). Réserver uniquement pour les préliminaires ? Sans doute pas...

Shunga Cristaux de mer, bain de minuit

Photo courtoisie

environ 7 $

Un sel de bain « composé de minéraux 100 % naturels provenant de la mer Morte » qui teinte l’eau de votre baignoire en bleu et dissipe des parfums enivrants. Place aux découvertes et peut-être également à une partie de kamasutra aquatique... Une idée pour éveiller les sens et potentiellement ouvrir la porte à d’autres suggestions !

Bougie de massage Burn no 2

Photo courtoisie

environ 35 $

Cette bougie de massage coulée à la main est fabriquée à partir d’huiles de jojoba et de soja et dispose d’une mèche de coton sans plomb. Une fois fondue, l’huile peut s’utiliser pour offrir un massage ou simplement hydrater la peau. Disponible en version odorante poivre rose, baume de gurjun, cèdre, citron ou feuilles de cèdre, citronnelle, fève tonka, datte Medjool. Place à la sensualité !

Murmures – Nouvelles érotiques

Photo courtoisie

environ 32 $

Un manoir peu ordinaire... n’y entre pas qui veut. « Dans ce recueil, les neuf histoires ont leur propre intrigue et leurs personnages originaux, mais se déroulent toutes dans ce lieu particulier où le même personnel s’entrecroise d’une histoire à l’autre. Ainsi, ces neuf histoires constituent un ensemble cohérent décrivant le quotidien sensuel et lascif du manoir. » Le plaisir de la lecture érotique à savourer seul(e) ou avec d’autres...

À un, à deux ou à plusieurs...Totem édition couple

Photo courtoisie

environ 25 $

Un jeu dont le but est de cultiver la bienveillance et la gratitude au sein de la relation. Les concepteurs proposent quelques façons de jouer : en couple, pour revisiter ou explorer des moments d’intimité, en groupe, pour vous « laisser inspirer par ce qui unit les partenaires autour de la table » tout en découvrant ce que les autres apprécient au sujet de votre couple. Vagues d’amour à l’horizon... ce qui n’est certes pas négligeable en ce moment !