Un duel entre Jake Allen et Charlie Lindgren?

Pour la deuxième fois cette saison, le Canadien de Montréal traverse une série de cinq revers, comme ce fut le cas pour amorcer cette année de misère.

Les hommes de Dominique Ducharme tenteront de mettre fin à la malheureuse séquence ce samedi soir alors qu’ils rendront visite aux Blues, à St. Louis. Cet affrontement sera d’ailleurs présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 18h.

Malheureusement pour le CH, les Blues connaissent du succès à domicile dernièrement, eux qui ont remporté six matchs de suite devant leurs partisans.

C’est autant de victoires que le Canadien compte depuis le début de la saison...

Seuls les Coyotes de l’Arizona (5-19-2) ont gagné moins souvent que le Canadien (6-19-3) en 2021-2022, mais ils ont deux matchs en main.

Comme à sa précédente sortie, le Tricolore sera privé de l’attaquant Brendan Gallagher et du défenseur Sami Niku, tous deux atteints de la COVID-19, en plus des attaquants Josh Anderson (haut du corps) et Christian Dvorak (bas du corps). Devant le filet, chaque gardien pourrait affronter son ancienne équipe puisque Jake Allen et Charlie Lindgren doivent obtenir les départs.