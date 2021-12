Une année record

Omy Laboratoires a été récompensé, le 25 novembre dernier, lors du Gala de l’Association pour le Développement de la Recherche et de l’Innovation du Québec, en décrochant le Lauréat Innovation - Jeune entreprise 2021. Cette récompense vient s’ajouter à deux autres reçues au cours de l’année : Jeune entreprise 2021 aux Fidéides 2021 et Entreprise la plus prometteuse de la francophonie canadienne, par le Réseau des chambres de commerce du Québec. Les fondatrices se sont distinguées aussi sur le plan personnel. Entre autres, Rachelle Séguin, présidente et cofondatrice d’Omy Laboratoires, et Andrea Gomez, directrice générale et cofondatrice d’Omy Laboratoires (de gauche à droite sur la photo), ont été nommées parmi les 100 femmes qui changent le monde par le Réseau Femmessor. En seulement trois ans d’existence, le chiffre d’affaires d’Omy Laboratoires est passé à 5 M$ par an.

Pièces d’auto Transit

C’est lors d’un événement festif que les employés et les dirigeants de Pièces d’auto Transit ont remis récemment un montant de 100 000 $ à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il y a 5 ans, Stéphane Guay, le président de l’entreprise, avait lancé le défi à ses employés d’amasser le même montant que celui remis par l’entreprise à la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis. Donc ce sont deux chèques (un de la direction et l’autre des employés) de 50 000 $ qui ont été remis à la Fondation. Sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Guay, président de Pièces d’auto Transit ; Rachel Leblanc, directrice des ressources humaines de Pièces d’auto Transit ; Alexandre Desrochers, directeur aux finances chez Pièces d’auto Transit et Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Une grande dame

Les familles Deschamps et Morneau de Québec sont en deuil suite au décès de Madeleine Deschamps Morneau (photo) survenu le 27 novembre dernier à l’âge de 98 ans et 3 mois. Née Madeleine Deschamps, le 21 août 1923 et fille aînée de J.B. Deschamps, imprimeur bien connu de Beauport, elle a épousé, en juillet 1946, Fernand Morneau (décédé en 2005), de la cour à bois Jos Morneau, avec qui elle a eu 9 enfants : Nicole Danièle, Michèle, Louise, Jean, Marie, Monique (décédée), Hélène et François, tous bien connus dans leurs secteurs d’activités. Très avant-gardiste pour l’époque, elle a incité ses 7 filles à faire ce qu’elles voulaient faire dans la vie. En raison de ses encouragements à étudier, ses 9 enfants ont tous obtenu leur diplôme universitaire et ont eu des carrières différentes et fructueuses dans toutes les sphères de la société. Très impliquée dans plusieurs organismes, dont certains sportifs, où ses enfants et petits-enfants ont fait de la compétition internationale (natation, plongeon, kayak et ski), elle a aussi soutenu pendant de nombreuses années plusieurs causes et communautés religieuses. Les funérailles de cette grande dame de Québec se tiendront plus tard au printemps de 2022. Permettez-moi d’offrir mes plus sincères condoléances à toute la famille.

En souvenir

Le 11 décembre 2011. Daniel Paillé (photo) a été élu chef du Bloc québécois succédant ainsi à Gilles Duceppe. Il l’a emporté au 2e tour avec 61,28 % des voix devant la députée Maria Mourani (38,72 % des voix). M. Paillé démissionnera son poste le 16 décembre 2013 en invoquant des raisons de santé.

Anniversaires

Alain Rayes (photo), maire de Victoriaville de 2009 à 2015 et depuis le 19 octobre 2015, député conservateur de la circonscription de Richmond—Arthabaska à la Chambre des communes du Canada, 50 ans...Michel Courtemanche, mime et fantaisiste québécois, 57 ans...Daniel Alfredsson, hockeyeur suédois maintenant à la retraite 49 ans...Michel Villeneuve, ex-commentateur sportif, natif de Beauport, 67 ans...Jermaine Jackson, auteur-compositeur-interprète, membre de kola famille Jackson, 67 ans...Brenda Lee, chanteuse américaine « I'm Sorry », 77 ans...Enrico Macias, chanteur algérien, 83 ans...Jean-Louis Trintignant, acteur (Z) et réalisateur français, 91 ans.

Disparus

Le 11 décembre 2020 : Yves Laferrière (photo), 77 ans, musicien et compositeur (l'un des membres fondateurs du groupe Contraction) et acteur québécois... 2019 : Fernande Saint-Martin, 92 ans, écrivaine, journaliste, poète, essayiste, professeure, théoricienne de l'art et critique d’art québécoise... 2018 : Huguette Uguay, 91 ans comédienne québécoise (Madame Bec Sec dans La Boîte à Surprise et Le Pirate Maboule)... 2014 : Michel duCille, 58 ans, journaliste et photo reporter américain célèbre pour avoir reçu trois prix Pulitzer... 2013 : Kate Barry, 46 ans, photographe britannique et fille de l’actrice Jane Birkin... 2012 : Ravi Shankar, 92 ans, maître indien du sitar... 2012 : Claire Garon Robert, 81 ans, infirmière à la retraite de Brossard et la mère de Marie Robert, présidente fondatrice de la Fondation Neuro-Trauma Marie Robert... 2011 : Jean-Paul Fugère, 90 ans, réalisateur et romancier canadien... 2008 : Bettie Page, 85 ans, mannequin américain souvent désigné comme la « reine des pin-up »... 1972 : Émile Couture, 52 ans, homme d'affaires et sportif de Thetford-Mines... 1880 : Oliver Fisher Winchester, 70 ans, manufacturier américain d'armes à feu et de munitions.