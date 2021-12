Une autre défaite

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Charlie Lindgren est venu hanter son ancienne organisation, samedi soir, alors qu’il a contribué à une victoire de 4 à 1 des Blues de St. Louis contre celle-ci, au Enterprise Center.

Déjà des plus anémique depuis le début de la campagne, l’attaque du Tricolore connait d’énormes difficultés à trouver le fond du filet par les temps qui courent. En fait, le seul représentant du CH à avoir fait scintiller la lumière rouge dans les deux derniers matchs de l’équipe est Alexander Romanov. Le Russe a profité d’un revirement pour s’emparer de la rondelle dans l’enclave et décocher un tir précis dans le coin supérieur droit pour battre Lindgren.

Ce fut la seule faiblesse du portier des Blues, qui a cédé une fois sur les 23 lancers dirigés vers lui.

Jake Allen affrontait lui aussi son ancienne équipe, avec qui il a joué pour les huit premières années de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Celui-ci a bien tenté de limiter les dégâts, mais les attaques répétées de ses anciens coéquipiers ont fini par le faire flancher quatre fois sur 37 tirs.

Du côté des vainqueurs, Pavel Buchnevich a ouvert la marque à peine une minute après le début de l’affrontement. Dakota Joshua, Ivan Barbashev et Torey Krug se sont également inscrits au pointage. Logan Brown, Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko ont tous obtenu deux mentions d’aide.

Le Canadien prendra maintenant la route de Pittsburgh, où il affrontera les Penguins, mardi, pour compléter un petit voyage de deux matchs. Il s’agit d’ailleurs de la formation contre laquelle la troupe de Dominique Ducharme a obtenu sa dernière victoire, le 27 novembre.