Une enquête publique sur les CHSLD? Pas sûr

A-t-on vraiment besoin d’une enquête publique sur l’hécatombe dans les CHSLD ? La session parlementaire à Québec s’est terminée, hier, sur cette question lancinante.

Contrairement à ce que plusieurs croient, la réponse ne va pas de soi. Il y a de bons arguments en faveur. Et plusieurs bons, aussi, pour dire non.

Pour

Parmi les meilleurs : l’ampleur de la tragédie. Quelque 4000 morts ? Pourquoi y en a-t-il eu plus ici qu’ailleurs ?

Pourquoi les appels du type « je vous prie d’agir maintenant, de grâce », lancés à la mi-mars 2020 par des gens du milieu, sont-ils restés sans suite ? Le Québec a, depuis 2007, une ministre des Aînés.

Oui, la protectrice du citoyen a déposé un rapport étoffé. D’autres enquêtes se déroulent actuellement (coroner, commissaire à la santé, vérificatrice générale). Mais, comme le notait hier Joël Arseneau du PQ, elles « fonctionnent en silo » et ont des mandats « trop restreints ».

De plus, l’enquête de la coroner Géhane Kamel porte sur cinq CHSLD et une RPA. Elle s’est jusqu’à maintenant butée au « privilège parlementaire », qui bloque l’accès à des informations émanant de la cellule de crise. Les avocats du ministère de la Santé l’ont invoqué entre autres pour empêcher Mme Kamel de consulter les scénarios pandémiques du 9 mars 2020. Dans le cadre d’une enquête publique, l’obstacle serait-il levé ? Peut-être, mais des doutes subsistent.

Contre

Les bons arguments contre une enquête ? Comment accoucher d’un mandat raisonnable ? À écouter les oppositions, celui-ci serait sans limites.

Du reste, le gouvernement a raison : les pouvoirs des enquêtrices actuelles sont ceux d’un commissaire.

Qu’apprendrait-on de plus avec une enquête publique ? François Legault referait les mêmes aveux du type « on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières ou préposés d’un CHSLD à l’autre, mais on pensait que, dans la balance des inconvénients, c’était mieux d’avoir des demi-employés dans chaque CHSLD que d’avoir des [résidents] qui ne recevaient pas du tout de services ».

Quand les oppositions disent ne pas vouloir « trouver des coupables », mais des « explications », ce n’est pas tout à fait vrai. Elles rêvent d’une commission qui clouerait le gouvernement au pilori. (La plainte déposée à la SQ en novembre par le Conseil pour la protection des malades conduira peut-être un jour à l’identification de coupables.)

L’évolution du droit depuis l’arrêt Krever (1993, affaire du sang contaminé), a réduit les pouvoirs des commissions d’enquête. L’époque glorieuse de la commission Cliche est terminée ! Avec les chartes, elles sont devenues de quasi-procès avec contre-interrogatoires. Et les commissaires n’osent même plus formuler des blâmes ! Veut-on d’une autre orgie de facturation pour avocats coûtant 40, 50, 70 millions $ et tournant en eau de vaisselle ?

Rapports

L’idéal ? Que nos politiciens fassent enfin sérieusement une synthèse de tous les rapports (publiés et à venir) afin de définir une politique étoffée garantissant un traitement optimal pour les personnes âgées lors d’une pandémie et en toute circonstance.

Qu’ils fouillent dans la bibliothèque : ils y trouveront entre autres les rapports de la commission Clair (2001), de la consultation Goldbloom-Hébert (2007), qui recommandaient entre autres une assurance autonomie.

Ce serait mieux sans doute qu’une autre commission. Mieux aussi que le programme ruineux des Maisons des aînés.