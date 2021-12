Bisbille au cœur des Pyrénées

Inspirée par ses années passées à diriger une auberge dans les Pyrénées, l’écrivaine britannique à succès Julia Chapman raconte les péripéties de la vie dans un petit village de cette région dans sa nouvelle série, Les Chroniques de Fogas. Dans le premier tome, L’Auberge, le lecteur découvre la beauté des paysages, la savoureuse cuisine locale et des intrigues pimentées d’humour.

Julia Chapman, écrivaine douée, propose une chronique drôle, authentique, savoureuse d’un petit village des Pyrénées françaises dans cette série à succès.

À Fogas, petite communauté, c’est le branle-bas de combat : l’Auberge des Deux Vallées vient d’être rachetée par un couple d’Anglais. Les habitants sont au bord de la crise de nerfs : vont-ils devoir troquer le foie gras et le cassoulet contre des fish & chips et du bœuf bouilli ?

Le maire de Fogas, colérique à souhait, inquiet de la présence de ces « envahisseurs », convoque d’urgence le conseil municipal. Malheureusement pour lui, les petites querelles internes et le mauvais caractère des uns et des autres ne vont que jeter de l’huile sur le feu. Les Français et les Britanniques pourront-ils trouver un terrain d’entente ?

Enfin en français

Julia Chapman a eu un plaisir fou à écrire cette nouvelle série. Ses personnages sont hauts en couleur, gueulards, obstinés, chicaniers, et tirent chacun bien fort sur leur bout de couverture pour arriver à leurs fins. Très divertissant !

La version originale de cette série a été publiée en 2010 et Julia Chapman a commencé à l’écrire en 2009, alors qu’elle vivait encore en Ariège, dans les Pyrénées françaises. « J’ai vraiment cette série très à cœur et ça s’est vendu très rapidement au Royaume-Uni. Ensuite sont arrivées les traductions pour l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Brésil [...] mais aucun éditeur français ne s’était manifesté. Maintenant que le livre paraît en France et au Canada, j’ai vraiment le sentiment qu’il arrive “à la maison” », dit-elle.

« L’intrigue et les personnages sont nés dans mon imagination, mais la géographie et le lieu sont inspirés de vrais endroits. J’ai vécu dans un petit hameau au fond de la vallée : d’un côté, il y avait un village, et de l’autre, le chef-lieu de la région. Il y avait un peu d’animosité de la part des villageois qui devaient parcourir tout un trajet pour se rendre à la mairie, pour obtenir des permis pour quoi que ce soit. La géographie qui fait en sorte de créer des barrières entre les gens et des barrières politiques m’a vraiment inspirée. »

Le bâtiment qu’elle décrit est également inspiré de la maison dans laquelle elle a vécu. « J’ai toutefois créé les personnages et les intrigues moi-même parce que c’est beaucoup plus intéressant à faire, pour une écrivaine, qu’utiliser la vie réelle des gens. »

Née en Angleterre, Julia Chapman a enseigné l’anglais un peu partout dans le monde et a dirigé une auberge dans les Pyrénées avant de rentrer au pays.

C’est là qu’elle a trouvé l’inspiration pour sa série intitulée Les Chroniques de Fogas.

Elle habite maintenant dans les Vallons du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre.

Cette région pittoresque lui a également inspiré la série de romans Les détectives du Yorkshire.