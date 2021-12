Le célèbre animateur de la populaire émission américaine The Price is Right, Bob Barker, célèbre son 98e anniversaire dimanche.

Bob Barker est né à Darrington, dans l’État de Washington, le 12 décembre 1923.

Vedette de la télévision, il a animé le jeu télévisé The Price is Right pendant 35 ans, avant de prendre sa retraite en 2007.

L’animateur a remporté un total de 19 prix Emmy.