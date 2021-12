Éclosions dans trois unités de soins à l’Hôpital du Haut-Richelieu

Trois unités de soins de l’Hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, sont aux prises avec une éclosion de COVID-19.

La première éclosion a commencé mardi dernier, confirme par courriel Martine Lesage, porte-parole du CISSS de la Montérégie-Centre.

En tout, 10 patients ont été déclarés positifs à la COVID-19 relativement à ces éclosions et moins de cinq travailleurs de la santé.

Le CISSS de la Montérégie-Centre assure que «toutes les précautions sont prises au sein des unités afin d’éviter la propagation».

Les visites sont notamment interdites dans les unités touchées par des cas de COVID-19 jusqu’à nouvel ordre, sauf pour des raisons humanitaires et pour les proches aidants.

Des agents de sécurité seraient présents dans chacune des unités et les transferts vers d’autres unités de l’hôpital interdits, sauf pour des urgences médicales.

De plus, les admissions de patients dans les unités en éclosion ne sont pas permises jusqu’à nouvel ordre.

Mesures plus strictes lors de transferts en CHSLD

Devant la situation à l’Hôpital du Haut-Richelieu, le CISSS de la Montérégie-Centre affirme qu’il «a pris la décision de revenir à des mesures plus strictes», relativement au dépistage de la COVID-19 et au transfert de patients vers les CHSLD.

«Cela signifie que nous reprenons les tests de dépistage systématiques de la COVID-19 sur toutes les unités de soins dans les 48 heures avant un transfert en milieu de vie (le résultat doit être négatif au moment du transfert)», explique Mme Lesage par courriel.

Les directives du ministère de la Santé (MSSS) présentement appliquées par le CISSS lors de transferts de patients des centres hospitaliers vers les CHSLD prévoient «des dépistages préventifs dès qu’une unité est en alerte (1 cas)».

«De plus, dans tous les milieux de vie nous remettons en place les dépistages sériés au jour de l’admission et par la suite aux jours 3, 6, 9, 12 et 14 ainsi que l’isolement seul en chambre pour la durée des dépistages», ajoute la porte-parole.

