Guignolée Dr Julien: à 12 ans, il récolte 6500 $ pour les plus démunis

Un jeune de 12 ans a fait don de 6500 $ au Centre de pédiatrie sociale de Lévis pour aider les jeunes vulnérables, un montant obtenu en consignant des canettes.

« J’ai un entourage exceptionnel et j’ai toutes les ressources qu’il me faut. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Je voulais aider ceux qui ont moins de chance », a confié au Journal Loïc Mathieu, hier matin.

Tout au long de l’année, l’adolescent de 12 ans a accumulé des canettes et des bouteilles de plastique, ici et là, pour « poser un geste concret ».

L’argent a été remis au Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL) qui offre des services médicaux et psychosociaux aux enfants issus de milieux vulnérables.

Si ce montant récolté représente un record pour Loïc, qui avait déjà remis un peu plus de 4000 $ l’an dernier, il compte bien atteindre un nouveau sommet l’an prochain.

« J’ai déjà des restaurants, des campings et des commerces qui m’ont promis des montants d’argent. [...] Cette cause-là, ça me tient vraiment à cœur », affirme le bon samaritain.

L’adolescent faisait partie des quelque 200 bénévoles qui s’étaient dispersés à Lévis à l’occasion de la 12e Guignolée Dr Julien. Les averses de pluie verglaçante et les rafales de vent de 60 km/h ne les ont pas empêchés de récolter des dons auprès des automobilistes, au profit du CPSL.

Des besoins décuplés

Un total de 44 608 $ a été amassé au courant de la journée, mais la collecte se poursuit aujourd’hui.

« Les besoins sont tellement plus grands depuis le début de la pandémie », souligne la directrice générale du CPSL, Maude Julien.

Cette situation est notamment causée par l’augmentation des listes d’attente de médecins, d’une violence accrue dans certaines familles et d’une diminution de la stimulation chez les jeunes au courant des derniers mois.

« On a eu vraiment une augmentation des demandes et des problèmes rencontrés. Les enjeux que vivaient les familles vulnérables ont été décuplés », ajoute Mme Julien.

Annulée à Québec

De l’autre côté du fleuve, le Centre de pédiatrie sociale de Québec a quant à lui préféré annuler sa guignolée en raison de la météo. On croit que la sécurité des bénévoles auprès des automobilistes aurait été mise à mal.

« Cette annonce représente 50 000 $ que nous ne pourrons pas amasser dans les rues », a fait savoir l’organisme par communiqué, invitant la population à donner en ligne.

Des commerçants ont toutefois accepté à la dernière minute que des bénévoles amassent des dons directement dans l’entrée de leur commerce, permettant une certaine récolte.