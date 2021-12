L'Océanic blanchit Rouyn-Noranda à domicile

Pour un deuxième match de suite, l’Océanic a frappé à la vitesse de l’éclair et, pour un deuxième match de suite, c’est Alex Drover qui a ouvert la marque, avec son 10e de la saison à 1:52. Moins de deux minutes plus tard, Ludovic Soucy a profité d’une belle passe d’Alexander Gaudio sur une descente à deux contre un pour battre le gardien des Huskies, Mathis Dorcal-Madore. En milieu de première période, Gaudio a marqué un 3e but en deux matchs sur une belle remise de William Dumoulin de l’arrière du filet. Domination complète de l’Océanic, comme l’indiquent les chiffres des lancers de 17 contre 3 en faveur des locaux.

En revanche, deuxième période beaucoup plus partagée, comme l’indiquent les chiffres des lancers de 14-11 en faveur de l’Océanic. Les locaux ont dominé la première moitié de l’engagement, mais les Huskies ont obtenu la plupart de leurs tirs dans sa seconde.

Gabriel Robert a fait quelques arrêts importants, dont un sur un lancer de pénalité accordé au capitaine des Huskies, Mathieu Gagnon.

En bref

Serge Beausoleil avait apporté deux changements à sa formation. Gabriel Robert était le gardien partant à la place de Patrik Hamrla, qui est parti en République tchèque pour y terminer sa scolarité. À la défensive, Mathis Gauthier remplaçait le vétéran de 20 ans Gabriel Jackson, laissé de côté.

Louis Robin est blessé; Charles Côté a encore été retranché. Privés de deux gardiens, les Huskies ont lancé un SOS au Rimouskois François-Gabriel Ross, des Pionniers du Cégep de Rimouski, pour seconder Mathis Dorcal-Madore. L’Océanic recevra le Drakkar de Baie-Comeau pour un programme double vendredi et samedi prochains.

