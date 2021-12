Tom Brady abat encore des records

Le quart-arrière Tom Brady a ajouté un autre record à sa collection, dimanche au Raymond James Stadium, en complétant une 7143e passe en carrière.

Il surpasse ainsi l’ancien pivot des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees au premier rang de tous les temps à ce niveau. C’est donc dire qu’il accentuera son record pour chaque passe qu’il complète d’ici la fin de sa carrière.

L’athlète de 44 ans a accompli l’exploit sur une passe de 20 verges à l’endroit de son receveur de passes Mike Evans, dans les derniers moments de la première demie opposant les siens aux Bills de Buffalo. Quelques jeux plus tard, Brady augmentait l’avance des Buccaneers lui-même, grâce à une faufilade du quart.

C’est toutefois la dernière passe du match de Brady qui s’est avérée être la plus importante. En situation de troisième essai et trois verges à franchir, en prolongation, le pivot de la formation floridienne a uni ses efforts à ceux du receveur de passes Breshad Perriman afin de franchir les 58 verges les séparant de la zone des buts et mettre un terme au débat. Les Buccaneers l’ont emporté 33 à 27.

Brady a d’ailleurs connu une autre solide performance, complétant 31 des 46 remises qu’il a tentées, pour 363 verges. Il a aussi réussi deux passes de touché, en plus d’inscrire le sien au sol. Son porteur de ballon Leonard Fournette l’a beaucoup aidé, en transportant le ballon 19 fois, franchissant 113 verges en plus d’ajouter six points au tableau pour les siens.

Les Bills ont tout de même vendu chèrement leur peau, eux qui ont marqué 17 points au quatrième quart pour forcer la tenue de la prolongation. Leur quart-arrière Josh Allen était de tous les instants, lui qui a complété les deux tiers de ses 54 relais, pour 308 verges. Il a lancé deux passes de touché contre une interception. Il a aussi porté le ballon 12 fois pour 109 verges en plus de traverser la zone des buts adverse.

Ailleurs dans la NFL

À Los Angeles, les Chargers ont inscrit 37 des 44 premiers points de leur duel contre les Giants de New York, en route vers un gain de 37 à 21. Le quart-arrière Justin Herbert a réussi trois passes de touché dans la victoire.

À Denver, les Broncos n’ont eu aucun problème à se débarrasser des Lions de Detroit en les défaisant 38 à 10. Dans la victoire, les porteurs de ballon Javonte Williams et Melvin Gordon ont chacun franchi la ligne des buts adverse deux fois.

Un majeur de Brandon Aiyuk en prolongation a permis aux 49ers de San Francisco de vaincre les Bengals 26 à 23, à Cincinnati. L’ailier rapproché George Kittle a toutefois été la vedette offensive des visiteurs, lui qui a mis les mains sur 13 ballons, franchissant 151 verges en plus d’ajouter un majeur.