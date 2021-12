Un feu jette de jeunes familles à la rue juste avant les Fêtes

Moins de deux semaines avant Noël, six familles avec neuf enfants ont tout perdu dans les flammes d’un incendie qui a ravagé leur immeuble, hier matin, en Montérégie.

«30 secondes de plus et je ne pouvais pas sortir mon fils de l’appartement en feu. J'ai couru presque nue dehors en camisole et en bobettes. Ça s’est tellement passé vite. On dirait que c’était un film d’horreur», raconte au Journal Roxane Laforge, toujours sous le choc.

Vidéo: Olivier Joyal

Elle et son conjoint, Samuel Marchand, ainsi que leurs deux enfants de 10 mois et trois ans l’ont échappé belle dans la nuit de vendredi à hier. Vers 1h, une alarme a été déclenchée dans leur immeuble du 7e rang à Sainte-Dominique, qui se trouve à environ 12 km de Saint-Hyacinthe.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

PERTE TOTALE

«On est six familles dans le bloc, avec neuf enfants. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. C’est sûr que je suis triste de me retrouver dans la rue aujourd’hui après avoir tout perdu, surtout avant le temps des Fêtes», confie Mme Laforge, âgée de 22 ans. Elle précise que même ses cadeaux de Noël ont brûlé dans le brasier.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Le copropriétaire de l’immeuble, Patrick Marier, affirme que sa bâtisse est une perte totale.

«Tous nos locataires sont corrects au moins. Ils ont été relocalisés. J’ai un peu de la difficulté à en parler pour le moment. Je suis chambardé. C’était neuf comme immeuble, on l’a construit il y a environ deux ans et demi. On est encore en train d’analyser comment c’est arrivé», mentionne M. Marier.

URNE DE BÉBÉ DISPARUE

Stéphane Côté et Geneviève Germain, deux parents à la tête d’une famille recomposée de quatre enfants de moins de 10 ans font aussi partie des sinistrés.

Photos courtoisie

«C’est fou raide comme situation. On doit nos vies à notre voisin qui nous a tous avertis à 1h du matin. Sans lui, mes enfants seraient morts aujourd’hui. Mes jeunes dorment à côté de ma porte patio que j’ai vue exploser avec le feu avant de quitter. Je lui dois beaucoup», insiste M. Côté.

Lui et sa conjointe ont toutefois perdu un bien qu’ils ne pourront plus jamais retrouver.

«On avait une petite urne d’un enfant que ma blonde a perdu. C’est désormais dans les débris de l’incendie. Ça et tous nos autres souvenirs, c’est fini. On n’a plus rien», laisse tomber le père.

VAGUE D’ENTRAIDE

La Croix-Rouge canadienne a confirmé au Journal être intervenue sur place pour donner un coup de main à trois familles ayant besoin de biens et de nourriture. L'une d’entre elles a aussi eu recours à l’aide au logement après l’incendie.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

La communauté de Sainte-Dominique s’est aussi très rapidement mobilisée, hier, pour aider les jeunes familles. Plusieurs appels aux dons ont été lancés avec succès sur les réseaux sociaux.

«Quand j’ai su que mon amie dans le bloc a passé au feu, j’ai voulu aider tout de suite et j’ai publié des messages. Tellement de gens m’ont écrit. J’ai reçu plein de vêtements et de jouets pour enfants. Il y a beaucoup d’entraide pour eux en ce moment, une chance», se réjouit Paméla Boileau, une proche de Geneviève Germain.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Mais le plus étonnant, c’est qu’une campagne de sociofinancement a été mise en ligne pour aider les victimes, alors que l’incendie n’était toujours pas complètement éteint. Celle-ci vise à amasser des fonds pour que les familles puissent acheter rapidement des biens essentiels.