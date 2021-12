Un prisonnier profite de la tornade pour échapper à la justice

Les tornades qui ont semé la mort dans le Midwest américain auraient aussi permis à un prisonnier de prendre la poudre d’escampette.

En effet, la police du Kentucky est à la recherche de Francisco Starks, un détenu de 44 ans qui avait une permission de sortir du pénitencier pour travailler dans l’usine de chandelles de Mayfield.

Il se trouvait donc à l’intérieur de la fabrique lorsque celle-ci a été désintégrée par une tornade, vendredi soir. Le prisonnier a toutefois pu être sauvé et a été transporté à l’hôpital.

Au lieu de se rapporter aux autorités carcérales, Francisco Starks aurait plutôt décidé de quitter l’hôpital et de disparaître dans la nature.

L’homme de 44 ans est maintenant activement recherché par les autorités. Il servait une peine d’emprisonnement pour cambriolage, vol de voiture et recel de biens volés. Six autres détenus et lui avaient commencé à travailler à l’usine de chandelles, il y a seulement une semaine, dans le cadre d’un programme de réinsertion sociale.

L’un des policiers chargés de les surveiller a été tué dans l’effondrement du bâtiment.

