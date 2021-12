Accès à la propriété: l’APCHQ propose trois axes d’intervention à Québec

Afin de faciliter l’accès à la propriété, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a formulé trois propositions d’intervention qui s’axent autour de l’abordabilité, de l’augmentation de l’offre de logements et de la réduction des émissions de GES.

Ces enjeux ont été identifiés en marge des consultations prébudgétaires provinciales pour 2022-2023.

L’association a ainsi recommandé au gouvernement Legault de mettre en place des mesures fiscales afin d’aider les jeunes ménages à accéder à la propriété dans un marché qu’elle juge «inabordable».

«L’abordabilité, qui était déjà de plus en plus problématique, se détériore gravement et la remontée des taux hypothécaires ne fera qu’exacerber la situation. C’est une tempête parfaite qui met en péril le rêve de toute une génération de jeunes Québécoises et Québécois de devenir propriétaires», a affirmé lundi par communiqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

Se basant sur le modèle de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, l’APCHQ a proposé le remboursement des droits de mutation aux premiers acheteurs et de doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, fixé à 750 $.

La création d’un outil fiscal pour permettre aux parents de transférer une partie de leur richesse accumulée à leurs enfants pour l’achat d’une première résidence, et ce sans pénalité, a également été mise de l’avant.

L’APCHQ a par ailleurs avancé la nécessité d’encourager les nouvelles constructions dans la province, alors qu’il manquerait plusieurs dizaines de milliers d’habitations au Québec pour rééquilibrer le marché immobilier.

«Il n’y a pas seulement une rareté de logements locatifs et sociaux, il manque aussi cruellement d’habitations pour propriétaires-occupants (maisons unifamiliales et copropriétés) et c’est ce qui est en grande partie responsable de la flambée du prix des propriétés au cours des dernières années», a-t-il été précisé.

Parmi les solutions proposées, l’association a suggéré de bonifier le remboursement de TVQ pour les habitations neuves et de hausser la limite d’admissibilité jusqu’à au moins 450 000 $.

L’APCHQ a aussi évalué qu’un potentiel important existe pour améliorer l’efficacité énergétique des immeubles locatifs et réduire les émissions de GES.

«L’APCHQ insiste sur le besoin d’instaurer une aide financière pour stimuler les travaux de rénovation écoénergétiques des immeubles locatifs. Du même coup, les locataires ayant les frais de chauffage à leur charge pourront profiter d’économies monétaires», a souligné M. Cardinal.

La création d’un programme de rénovations énergétiques pour les propriétaires bailleurs a ainsi été recommandée, sur le modèle de celui proposé pour les maisons ou les petits immeubles locatifs.

À voir aussi