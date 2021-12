Budget de Lévis: 2,5 % de hausse de taxes, des investissements records et une dette qui augmente

Lévis hausse les taxes de 2,5 % et réalisera des investissements records dans les trois prochaines années, avec une dette qui continue d’augmenter, a annoncé le maire Gilles Lehouilier, alors que l'opposition a critiqué le «manque de transparence» et l’endettement «préoccupant».

• À lire aussi: 100 ans pour être carboneutre: le ministre Charette défend le plan vert de la CAQ pour le 3e lien

La tendance à la hausse des investissements se poursuit, à la Ville de Lévis, après un programme triennal d’immobilisations (PTI) qui atteignaient 431,6 millions $ l’an dernier. Le maire Gilles Lehouillier a annoncé lundi que sa Ville atteindrait de nouveaux sommets avec une enveloppe de 541 millions $ pour les immobilisations en 2022, 2023 et 2024. «C’est un budget résolument axé sur la qualité de vie», a souligné le maire.

Parmi les principaux investissements, on note 68,6 millions $ pour la centrale de police, 90,9 millions $ pour la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout, 37,3 millions $ pour la réfection des bordures et trottoirs et 27 millions $ pour l’aménagement de voies réservées pour le transport en commun sur Guillaume-Couture.

Dette

En contrepartie, la dette continue d’augmenter. Elle grimpe de 2 millions $ pour se chiffrer à 489 millions $. Ce constat a fait bondir le conseiller d’opposition, Serge Bonin, qui n’appuiera ni le budget ni le PTI.

«Le rythme d’endettement de la ville est extrêmement préoccupant», a déclaré son cabinet par communiqué. «L’administration Lehouillier ne semble pas faire preuve d’une transparence à la hauteur des attentes de la population lévisienne, tout comme elle ne semble pas avoir de plan de réduction de la dette étoffé, détaillé, public et approuvé par le conseil municipal.»

La direction planifie qu’en 2027, la dette se stabilisera et commencera ensuite à descendre, explique le directeur général, Simon Rousseau. Par ailleurs, la Ville fait des efforts soutenus pour payer davantage ses immobilisations comptant, dit-il. Cette année, ils totalisent 15,3 millions $.

Le fait de réaliser 75 % du PTI et d’augmenter de 2,5 % ou plus les paiements comptant d’immobilisation chaque année contribuera à réduire la dette, selon M. Rousseau.

Le maire a expliqué que l’endettement est acceptable étant donné la richesse foncière de la Ville, même si la dette est plus élevée que le budget. L’endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée demeure la plus faible des villes comparables, a-t-il insisté.

71 $ de hausse moyenne

Le budget de 333,3 millions $ est en hausse de 17 millions $ par rapport à 2020. Sur le plan des taxes, la hausse s’établit à 2,5 %. Pour une maison moyenne de 290 000 $, cela représente une hausse de 71$. Il reste cinq quartiers dont les dettes des anciennes villes ne sont pas éteintes, mais les montants sont minimes, sous les 10 $ pour chaque propriété. Elles disparaîtront complètement en 2027.

500 000 $ pour le transport collectif

Dans son budget, la Ville prévoit une hausse de 500 000 $ de sa contribution au transport collectif, la création d’un fonds vert de 1 million $, la création d’un fonds de sécurité dans les rues de 1 million $ ainsi qu’un autre million de dollars pour l’aide directe aux commerçants de Lévis.

Lévis est en mode rattrapage, en termes d’investissements en transport collectif. Elle se situe parmi les grandes villes qui investissent le moins per capita. Le maire plaide qu’il ne faut pas comparer Lévis aux villes de plus grande taille et rappelle que les investissements ont doublé depuis 2012. Il souligne aussi que des investissements «records» de 325 millions $ seront aussi consentis par la Société de transport de Lévis dans ses infrastructures.

Permis de construction

Par ailleurs, la valeur des permis de construction a fait un bond fulgurant. «On s’attend à terminer l’année à plus de 200 millions $ de plus que l’an dernier» en valeurs de permis, a soutenu la présidente du Comité des Finances de la Ville, Isabelle Demers. La Ville a en effet reçu 743 millions $ en 11 mois en 2021 contre 558 millions $ en 2020, qui était une année record.

Serge Bonin a par ailleurs critiqué l’interdiction pour son équipe d’assister à la présentation des documents budgétaires, en présence ou en virtuel. Le maire et le directeur général ont justifié cette décision par la capacité limitée de la salle du conseil.

À VOIR AUSSI